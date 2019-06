'Država nam ni v pomoč, prej v breme'

Starši otrok z redkimi boleznimi, pa tudi ostali starši, ki imajo na kakršen koli način prizadete otroke, večino svojega časa posvetijo negi svojih otrok. Navadno eden izmed staršev ostane doma, da lahko 24 ur na dan, sedem dni v tednu skrbi za otroka. In tako se starši srečajo tudi z upadom prihodkov, veliko denarja pa kljub vsemu namenijo raznim zdravilom in pripomočkom, ki jih njihov otrok nujno potrebuje, pa jih zavarovalnica ne plača. Če želijo svojim otrokom ponuditi več terapij ali obravnav kot jim pripada, pa morajo vse financirati sami. Velikokrat zato beremo o dobrodelnih koncertih in akcijah zbiranja plastičnih zamaškov, s katerimi želijo zbrati vsaj nekaj denarja, s katerim bi poplačali nastale stroške. Država pa kot da se je to ne tiče.

Iz ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) so za 24ur.com sicer povedali, da obstajaseznam pravic za starše otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. "Poudarjamo, da imamo na centrih za socialno delo zloženke z vsebino, vse pravice so opisane na naši spletni strani, prav tako vse pravice na svojih spletnih straneh natančno opisujejo mnoga društva, v katera so vključeni starši otrok s posebnimi potrebami. V času uradnih ur smo vedno na voljo tudi za informacije po telefonu. Po naših izkušnjah specialisti pediatri kot tudi socialne delavke v javnih zdravstvenih zavodih starše redno informirajo o pravicah, ki jim pripadajo zaradi posebnih potreb otroka," so sporočili.

A izkušnje staršev otrok, ki potrebujejo posebno varstvo in nego, so drugačne. "Država sama po sebi ne naredi popolnoma nič," sta povedala Gregorin Nina Bezenšek, starša Viljama Julijana, dečka, ki je postal obraz in glas otrok z redkimi boleznimi. Z njima smo se pogovarjali tik preden je njun Viljem Julijan za vedno zaprl svoje oči. Kljub neznosni bolečini, ki jo nosita v sebi, pa sta trdno odločena, da se bosta borila naprej, za vse otroke z redkimi boleznimi in njihove starše.

Sklad Viljem Julijan, ki sta ga ustanovila, ne le ozavešča o redkih boleznih in povezuje starše omenjenih otrok, ampak otrokom z redkimi boleznimi nudi tudi materialno pomoč v obliki donacij. Tudi sama namreč dobro vesta, kako težko je priti do finančne pomoči, ki jo ponuja država. "Midva sva bila, ko sva za dodatek za nego zaprosila prvič, zavrnjena do najvišjega dodatka, ki je 200 evrov. In v tisti situaciji, v kateri sva bila pred letom dni, ko sva dobila zavrnitev, se nisva niti spraševala, ali je to ok ali ni, ker sva bila tako vpeta v bolezen sina, da sva pač tistih 100 evrov sprejela," je povedal Gregor Bezenšek. Tudi drugi starši, s katerimi sta v stikih, so jima povedali podobne zgodbe. "Eni starši so nama povedali svojo izkušnjo, da so si morali dobiti odvetnika, da so jim razložili, do česa vse so upravičeni. Tako deluje naš sistem." Sama sta o možnostih, do katerih sta upravičena kot starša otroka z redko boleznijo, izvedela le od staršev, ki že imajo otroke z redko boleznijo, tako da sta si z njihovo pomočjo in nasveti zagotovila dodatno finančno pomoč. "Država po našem mnenju in izkušnjah staršem ni v podporo, prej v breme," je povedal.