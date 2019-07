Akos bo Telemachu odvzel frekvence nekdanjega Tušmobila

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je izdala odločbo, s katero namerava družbi Telemach 30. septembra odvzeti frekvence 2x5 MHz v frekvenčnem pasu 2100 MHz. Obenem namerava Akos do 30. septembra izpeljati javni razpis in te frekvence podeliti. Javni razpis so v agenciji že pripravili in vladi posredovali predlog izklicnih cen. Razlog za takšno odločitev agencije je sodba upravnega sodišča, ki je zadevo iz leta 2008 ponovno vrnilo agenciji v ponovno odločanje, so še pojasnili v Akosu.

Telemach je tretji največji operater v Sloveniji za Telekomom in A1. Po podatkih Akosa za december lani je imel Telekom 43,7-odstotni, A1 29,1-odstotni in Telemach 20,7-odstotni delež aktivnih uproabnikov mobilne telefonije.

Da bi zaščitila uporabnike storitev Telemacha ter jim zagotovila čim bolj nemoteno uporabo storitev, je agencija v javnem razpisu predvidela tudi prehodno obdobje, v katerem bi imel Telemach zagotovljeno možnost najema frekvenc, če jih na razpisu ne bi sam pridobil.

V Telemachu mirijo: Bojazen uporabnikov je odveč

Iz Telemacha so spomnili, da so omenjeno frekvenco pridobili s prevzemom Tušmobila, temu pa je bila podeljena še v času njegovega poslovanja. Dodali so, da je bojazen, da uporabniki po tem datumu ne bodo mogli uporabljati mobilnih storitev, odveč.

V mobilnem operaterju pravijo, da so v zadnjih petih letih vložili več kot 100 milijonov evrov tako v širitev in nadgradnjo obstoječega fiksnega in mobilnega omrežja kot tudi v nadgradnjo za naslednjo generacijo mobilnih komunikacij. Da bi obdržali najvišjo kakovost svojih storitev, so leta 2016 kupili še dodatne frekvence, in sicer 2x10 MHz v pasu 1800 MHz in 2x5 MHz v pasu 2100 MHz, navajajo.

Napovedujejo, da bodo svojim uporabnikom še naprej zagotavljati uporabo mobilnih storitev na najvišji ravni, zato si bodo poleg izvedenih tehnično-administrativnih ukrepov še naprej prizadevali za nadaljnjo uporabo frekvence 2x5 MHz v pasu 2100 MHz, na katero se nanaša odločba agencije.

Potrdili so, da so zoper odločbo vložili tožbo na upravno sodišče. Ali bodo sodelovali na razpisu Akosa, pa še ne morejo povedati, "saj je to odvisno od razpisnih pogojev in ocene družbe, ali bo pridobitev dodatnih frekvenc pod danimi pogoji razpisa tehnično in ekonomsko upravičena".

Gre za del frekvenc, ki jih je Tušmobil leta 2008 dobil brezplačno, kar naj bi bilo sporno, ker sta se zanje zanimala še dva mobilna operaterja. Simobil, zdaj A1 Slovenija, je odločitev izpodbijal tudi na upravnem sodišču, ki je zadevo, kot omenjeno, vrnilo agenciji v ponovno odločanje.

Sojenje Tušu in Simoniču zaradi domnevno sporne podelitve frekvenc

Zadevo so pod drobnogled vzeli tudi organi pregona. Sojenje nekdanjemu direktorju agencije za pošto in elektronske komunikacije Tomažu Simoničuin nekdanjemu lastniku Tušmobila Mirku Tušu zaradi domnevno sporne podelitve radijskih frekvenc, ki je steklo decembra 2015, v tej zadevi še poteka, vendar pa je del očitkov medtem že zastaral, sodišče pa je zaradi slabega zdravstvenega stanja zaenkrat izločilo kazenski postopek proti Tušu.