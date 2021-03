Akos ponudil rešitev: Italija naj se umakne s frekvenc, ki so dodeljene Sloveniji

Pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) so se odzvali na pismo direktorja Radia Ognjišče Franca Trstenjaka o težavah oddajanja radijskih programov na meji z Italijo, ki ga je naslovil na zunanjega ministra Anžeta Logarja. Akos rešitev problematike vidi v tem, da Italija začne spoštovati mednarodne sporazume in se umakne s tistih frekvenc, ki so na obmejnem območju dodeljene Sloveniji.

Agencija je pojasnila, da so motnje sprejema slovenskih radijskih postaj,"ki jih na zahodni meji povzroča nekoordinirana raba frekvenc s strani Italije, več desetletij trajajoč problem, ki ga v Sloveniji zaradi kompleksnosti in obsežnosti rešuje več institucij". Pojasnili so, da je vzrok motenj v tem, da pristojni italijanski organi zaradi zgodovinskih razlogov "številnim italijanskim radijskim postajam dovoljujejo uporabo frekvenc, ki niso mednarodno usklajene oziroma za njih Italija ni pridobila potrebnih soglasij sosednjih držav". Razložijo, da je takšna uporaba v nasprotju z določili mednarodnega sporazuma Ženeva 84, ki podrobneje ureja radiofrekvenčni pas od 87,5 MHz do 108,0 MHz, "prav tako je v nasprotju z določili Radijskega Pravilnika Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), ki ureja uporabo radiofrekvenčnega spektra na mednarodni ravni".

icon-expand Na Akosu so pojasnili, da je težava rabe frekvenc s strani Italije že več desetletij trajajoč problem. FOTO: POP TV

Z motnjami s strani italijanskih radijskih postaj pa se ne srečuje le Slovenija, ampak tudi vse italijanske sosede, vključno z Malto in celo Tunizijo. "Medsebojno motenje radijskih postaj, ki ga povzroča nekoordinirana raba frekvenčnega spektra, je v zadnjem času pripeljalo celo do pravd med motenimi postajami." Italijanske postaje so vložile že več tožb na prenehanje motenja in plačilo odškodnine, "med drugim tudi zoper slovenske radijske postaje". Slovenska vlada je leta 2012, ker gre za zahtevno in mednarodno obarvano problematiko, ki presega pristojnost posamičnih organov v Sloveniji, ustanovila posebno medresorsko delovno skupino za urejanje radiofrekvenčnega spektra z Italijo."Ta deluje pod vodstvom ministrstva za javno upravo, v njej pa sodelujejo predstavniki agencije, državnega odvetništva, ministrstva za pravosodje, ministrstva za zunanje zadeve in ministrstva za kulturo. Naloge skupine so predvsem usklajevanje postopkov in predlaganje ukrepov." Nespoštovanje mednarodnih sporazumov s strani Italije in povzročanje motenj vsem sosednjim državam obravnavajo tudi institucije EU ter ITU. Na Agenciji so še pojasnili, da so podali že več kot sto takšnih prijav.

icon-expand Oddajnik na Nanosu FOTO: Dreamstime

"Agencija poleg opisanega sistemskega delovanja v okviru svojih pristojnosti pristopa tudi k reševanju konkretnih težav motenih slovenskih radijskih postaj. V zvezi s tem je agencija na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah slovenskim radijskim postajam ob meji z Italijo že dovolila višje oddajne parametre. Kjer je to bilo možno, pa je tudi dodelila dodatne frekvence, s katerimi se skuša omiliti vpliv motenj iz sosednje države." Toda zaradi že zelo zasedenega radiofrekvenčnega spektra za FM radiodifuzijo in majhnega števila še prostih frekvenc, so omenjene možnosti močno omejene. Agencija ob tem poudarja, da je pri podeljevanju frekvenc dolžna spoštovati veljavno zakonodajo in splošno sprejeta priporočila. "Zakonodaja pri zahtevah, ki jih mora pri upravljanju z radiofrekvenčnim spektrom upoštevati agencija (npr. učinkovita raba spektra, pogoji za dodeljevanje dodatnih frekvenc), ne razlikuje radijskih postaj (frekvenc) ob meji z Italijo od ostalih v Sloveniji. Agencija mora upoštevati vse veljavne nacionalne in mednarodne predpise kljub dejstvu, da Italija zaseda frekvence, ki ji ne pripadajo." Na Agenciji so v zvezi z navedbami, da bi naj Radio Ognjišče bil prisiljen ugasniti oddajanje na Sveti gori, pojasnili, "da je Radio Ognjišče sam zaprosil agencijo za prestavitev oddajanja z oddajne lokacije Skalnica (Sveta gora) na lokacijo Trstelj, čemur je agencija ugodila". Agencija poudarja, da je celovita rešitev opisane problematike možna le tako, da tudi Italija začne spoštovati mednarodne sporazume, ki urejajo uporabo radijskih frekvenc, in se umakne s tistih frekvenc, ki so na obmejnem območju dodeljene Sloveniji. "Navedeno pa bistveno presega pristojnosti, ki jih ima v zvezi s to problematiko agencija."

Radio Ognjišče je minuli teden ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarjav pismu seznanil z večletnimi težavami, ki jih ima pri oddajanju na meji z Italijo. Na radiu so ministra Logarja prosili za proaktivno vlogo pri reševanju problematike, ki "ne predstavlja samo pravnega in tehničnega problema, ampak odpira tudi vprašanje suverenosti in nacionalnega interesa naše države". Pismo so v vednost med drugi poslali predsedniku republike Borutu Pahorju, premierju Janezu Janši, več ministrom slovenske vlade, poslanskim skupinam SDS, NSi, SMC in SNS ter direktorici Akosa Tanji Muha. Ob tem so na radiu Ognjišče pojasnili, da težave z Italijo nastajajo, ker ta za razliko od drugih sosednjih držav ni ratificirala mednarodnega sporazuma GE84 in svojim medijem dovoljuje uporabo frekvenc, ki jim po mednarodnem sporazumu ne pripadajo.