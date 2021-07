Akos TV3 naložil, da preneha s spodbujanjem rasne neenakopravnosti

Opozorili so, da takšen provokativen, negativen in družbeno nesprejemljiv govor, ki deluje pod pretvezo prevpraševanja meja svobode govora, služi spodbujanju rasne neenakopravnosti in je v avdiovizualni medijski storitvi prepovedan. "Takšen razdiralen govor v ničemer ne prispeva k obveščanju javnosti o vprašanjih javnega interesa," so poudarili.

Na Akosu so ugotovili, da je "voditeljica neupravičeno v vprašanje vključila lastno vrednostno sodbo, ki jo je na način spodbujanja rasne neenakopravnosti neutemeljeno izpeljala iz nekaterih predhodno, zunaj znanstvenega konteksta, in le znotraj njega lahko tudi pogojno relevantnih, nanizanih postavk". Dodali so, da je voditeljica na koncu stopnjevala svoj govor do te mere, da njene izrazito žaljive in diskriminatorne besede izzivajo sovraštvo ter nestrpnost na osnovi rasne pripadnosti.

Spomnimo. Brščičeva je v januarski oddaji Faktor na TV3 izrazila sporna stališča glede večvrednosti oz. manjvrednosti nekaterih ras. Z gostoma, ki sta se neposrednemu komentarju nekaterih spornih navedb uspela izogniti, je želela govoriti o judovskih lobijih, holokavstu, inteligenčnem kvocientu človeških ras in stanju afriške celine.

"Ko sem se pripravljala na to oddajo, sem razmišljala, o katerih temah se v naši družbi ne sme govoriti. Pa jih bom naštela in bosta potem vidva malo pokomentirala. Na primer, nikoli ne slišimo nikogar govoriti o tem, kakšna je vloga Židov v svetovnih institucijah, politiki, pornografski in filmski industriji, v medijih in drugod, in kdor koli naslovi obstoj judovskega problema, ga takoj obtožijo zanikanja holokavsta. Ali pa na primer o razlikah med rasami. Različni inteligenčni kvocienti. Različne rase imajo različne inteligenčne kvociente in če to poveš, si takoj rasist. Ne smemo se pogovarjati o družini, o tem, da ima otrok mamo in očeta /.../ Ne smemo se pogovarjati o tem, zakaj je Afrika celina brezupa. Mogoče zato, ker so črnci leni in neumni in si pač ne znajo urediti držav tako, da bi funkcionirale, mi si pa z uvažanjem teh ekonomskih migrantov delamo medvedjo uslugo."