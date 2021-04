Akos z dražbo frekvenčnih pasov iztržil 164 milijonov evrov

Na javni dražbi je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) ponudila pasove 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz za obdobje 15 let. Del frekvenčnih pasov 700 MHz, 3600 MHz in 26 GHz je namenjen uvajanju mobilnih omrežij pete generacije (5G).

Prodani so bili vsi ponujeni pasovi, so na novinarski konferenci pojasnili v Akosu. Frekvence so dražili štirje slovenski mobilni operaterji – A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach ter T-2. Predvidoma v začetku junija jim bo agencija izdala odločbe o dodelitvi frekvenc, s čemer bo postopek podeljevanja radijskih frekvenc zaključen.