Akos, zaradi odpoklica direktorice Muhe, svet agencije prijavil KPK

Svet Akosa je dokumentacijo glede dodelitve frekvenc pregledal na seji 15. oktobra in ugotovil, da je direktorica Tanja Muha s svojimi izjavami zavajala. Kot je ugotovil, namreč podjetje BTC ni pridobilo evropskih sredstev za raziskovalni projekt razvoja 5G tehnologij, kot je v svojem poročilu navedlo vodstvo agencije. Na seji so zato sklenili, da bodo v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah vladi predlagali razrešitev Muhe. Predlog za razrešitev naj bi na vlado poslali danes.

Frekvence so bile podeljene na enak način kot vse ostale, v skladu z zakonodajo in transparentno," ponavlja Muha.

Koprivnikar je sicer službo v BTC že zapustil, družba BTC pa je vrnila licence. Vsi vpleteni – Koprivnikar, BTC in Akos – so nepravilnosti zanikali in Muha je tudi v današnji izjavi za javnost ponovila, da je agencija celoten postopek pri podeljevanju testnih frekvenc izvedla pravilno. "Frekvence so bile podeljene na enak način kot vse ostale, v skladu z zakonodajo in transparentno," je dejala.

Muha: Svet je deloval močno sporno in nezakonito

Ponovila je tudi, da je svet Akosa deloval močno sporno in nezakonito, s tem ko je ni povabil na sejo, na kateri so razpravljali o njeni razrešitvi, prav tako še vedno ni seznanjena z razlogi za razrešitev in se do njih tudi ni imela možnosti opredeliti.