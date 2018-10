Akterji so se zavili v molk, svojci ogorčeni: Ni opravičila, da so vzgojiteljice molčale

Vzgojiteljica, ki je oglas za delo pomočnice vzgojiteljice v zavodu Kengurujčki našla na spletni strani zavoda za zaposlovanje, je povedala, da so bili sporni že pogoji za delo. Od nje naj bi namreč zahtevali, da ustanovi s. p. in "najame" prostore, v katerih se je izvajalo varstvo. Vendar naj najemnine ne bi nikoli plačevala, bi pa naj bila za svoje delo plačana 7 evrov na uro.

Molk

Sam zavod je bil registriran kot ustanova "za spodbujanje kreativne vzgoje, celostnega razvoja otrok ter otroškega varstva". V register Ajpes je bil vpisam avgusta leta 2009, kot ustanoviteljica je navedena Branimira Vrečar, kot zakoniti zastopnik pa Gregor Vrečar.

Dan po izbruhu zgodbe so se akterji večinoma zavili v molk. Spletno stran zavoda Kengurujčki so ugasnili, neaktiven je tudi Facebook profil zavoda. Zapisi o zavodu so večinoma izginili celo s spletnih forumov.

Priklicali smo tako Branimiro Vrečar kot Aleša Vrečarja, ki se na spletu večkrat pojavi kot kontaktna oseba zavoda. Oba sta povedala, da izjav za medije ne dajeta več.

Se je pa STA včeraj javil predstavnik zavoda, ki je želel ostati anonimen. Kot zatrjuje, so sami zgolj nudili prostore vzgojiteljici, samostojni podjetnici, sicer novi najemnici, ki je varovanje otrok v teh prostorih prevzela v začetku septembra. Priznava sicer, da ji je lastnica zavoda včasih pomagala pri določenih "gospodinjskih" opravilih pri varovanju otrok, a zanika, da bi se kakorkoli neprimerno obnašala do otrok. Očitke je za TVS zanikala tudi sama. Predstavnik zavoda je poudaril še, da so imeli varstvo otrok v teh prostorih ob različnih vzgojiteljicah že od leta 2011 in da nikoli niso imeli nobenih pripomb niti pritožb. Po njegovih trditvah jih zaenkrat tudi ni obiskal še "noben pristojni organ".

Portal companywall.si sicer navaja, da je 1. oktobra s.p. vzgojiteljice, ki naj bi podala objavo, z delovanjem prenehal.

Hudi očitki

Ustna ovadba pa zavodu Kengurujčki ob dvomljivem poslovanju očita še surovo ravnanje z malčki. Vrečarjeva naj tako ne bi opravljala gospodinsjkih del, ampak dejansko vodila vrtec - od hranjenja, povijanja, do pogovorov s starši in določanja dejavnosti.

Prav tako naj bi se do otrok vedla neprimerno. Tako naj bi jih žalila in celo fizično maltretirala, med drugim s prisilnim hranjenjem. Če so hrano izbruhali, naj bi jim v usta nazaj zatlačila tudi to. Po drugi strani pa naj bi otroci, ki so želeli jesti, dobili premalo hrane. Prijaviteljici naj bi naročila, da eni od deklic ne daje hrane, saj da mora ta shujšati za vsaj pet kilogramov.

Pred spanjem naj bi otroke položila na tla, jim roke zatlačila v hlače, vzela spalno vrečo in jo zavezala, da se niso mogli premikati ali jih z rjuho povila okoli telesa, da se niso mogli premikati.

Medtem ko so zaskrbljeni starši otroke izpisali iz varstva, primer preiskuje policija, z njim pa se ukvarja tudi inšpektorat za šolstvo.

Na dogajanje se bosta na tiskovni konferenci danes ob 14. uri odzvala tudi Vida Starič Holobar, vodja sektorja za predšolsko vzgojo in Tomaž Rozman, glavni inšpektor na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport.

"V novem zasebnem varstvu je otrok oživel"

Oglašajo se tudi starši, ki so svoje otroke vpisali v zavod Kengurujčki, med drugim je za 24ur.com spregovorila mamica dečka, ki je bil tam v varstvo vpisan leta 2015. Vmes pa je že tudi podala prijavo na policiji.

Govorili pa smo tudi z dečkovo babico, ki je zaprepadena nad dejstvom, da so se nepravilnosti, ki spominjajo na špartansko vzgojo, dogajale očitno več let, a so ostajale skrite, čeprav naj bi se vmes zamenjalo več vzgojiteljic. "Razumem, da je bilo vzgojiteljice strah in so se bale za službe, ampak to ni opravičilo," pravi babica.

Kot pravi, je bila transformacija vnuka res grozljiva, iz veselega otroka se je spremenil v otroka "s praznim pogledom", ki "je najbrž predeloval travme". Izkušnja je bila huda tudi za družino: "Drug drugega smo obtoževali, da je bil otrok preveč zavit v vato."Po razkritjih vzgojiteljice pa, tako babica, razumejo, kaj se je v resnici dogajalo.

Dodala je še, da se njena družina po travmatiči izkušnji z zavodom Kengurujčki ni več ukvarjala, ker naj bi "bili prepričani, da je varstvo zaprlo vrata". Kadar koli so namreč šli mimo stavbe, je bila tam "smrtna tišina".

Dejala je še, da je njen vnuk po prihodu v varstvo Bacek spet oživel: "Tam ogromno ustvarjajo, živijo z naravo, toliko ljubezni je ..." Izkušnja z zavodom Kengurujčki namreč družine ni odvrnila od zasebnega varstva, z drugo izbiro so več kot zadovoljni in takšne oblike varstva podpirajo.