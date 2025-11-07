Aktivacija 37. člena: Državno mejo bo varovala tudi vojska

37. člen zakona o obrambi določa, da lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade. Pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog v skladu z zakonom nimajo policijskih pooblastil.

Za aktivacijo člena se je vlada v luči varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji odločila na četrtkovi seji. Kot je po seji dejal predsednik vlade Robert Golob, lahko policija za zelo omejen nabor nalog na meji vpokliče na pomoč pripadnike Slovenske vojske. Na ta način bo vojska razbremenila policijske enote iz jugovzhodne Slovenije.

Vojaki bodo svoje naloge opravljali v okviru mešanih patrulj, pri čemer bodo varovali policijske postopke in pomagali pri logističnih prevozih tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo in zaprosili za mednarodno zaščito, od državne meje do azilnega doma, je v četrtek pojasnil minister za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Boštjan Poklukar.