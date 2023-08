Aktivacija državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah je preklicana

Poleg poplav je obilno deževje povzročilo tudi plazenje tal in druge posledice visokih voda, kot so rušenje in poškodbe številnih domov, gospodarskih objektov, cest, mostov, prav tako pa je povzročilo škodo na drugi infrastrukturi, okolju in kulturni dediščini v več regijah, so povzeli v sporočilu za javnost.

S koncem aktivacije državnega načrta bodo prenehale veljati tudi odredbe poveljnika Civilne zaščite, ki so bile izdane med 4. in 31. avgustom, za izvajanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči. Zaradi stanja po poplavah pa ostajajo v veljavi odredbe, ki se nanašajo predvsem na intervencijske ukrepe na vodni infrastrukturi, postavitev montažnih mostov na državnih in lokalnih cestah, odvoz nesortiranih in nevarnih odpadkov, logistično podporo mednarodnim enotam, ki nudijo pomoč, izvajanje psihosocialne pomoči prebivalcem na terenu ter spremljanje in urejanje podatkov v aplikaciji Poplave 2023. Te odredbe bodo veljale najdlje do 30. septembra.

Slovenska vojska bo, po naših informacijah, nadaljevala z nudenjem pomoči, vse dokler bo to potrebno.