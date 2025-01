Aktivirali protokol obveščanja in ukrepanja: 'Pouk se lahko nadaljuje'

Najprej so na osnovi koordinirane aktivnosti med ministrstvom za izobraževanje, ministrstvom za notranje zadeve in Policijo neposredno komunicirali s posameznimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, nato pa so vse zavode obvestili, da gre za generirano sporočilo, ki po oceni Policije predstavlja nizko stopnjo tveganja.

Po obvestilu, da je več vzgojno-izobraževalnih ustanov na območju Slovenije ponoči prejelo elektronsko sporočilo z grožnjo, da so v ustanovah nameščene eksplozivne naprave, so na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje sprožili protokol obveščanja in ukrepanja.

Zaradi grožnje evakuirali šole in vrtce, Policija: Stopnja tveganja je nizka

"Vrtci in šole lahko zato nadaljujejo z izvajanjem programa oziroma pouka," so sporočili z ministrstva. V jutranjih urah je namreč nekaj šol in vrtcev odpovedalo pouk, natančne informacije o tem pa sicer še zbirajo.

Protokol so sprejeli po lanski grožnji, ki se je pojavila na spletu, da se bo na eni izmed šol odvil strelski napad. Več staršev se je takrat odločilo, da otroke na omenjeni dan obdrži doma in ne pošlje v šolo. Protokol je bil usklajen med ministrstvom za izobraževanje, notranjim ministrstvom in Policijo.

Notranji minister Boštjan Poklukar je takrat ocenil, da bodo s protokolom izboljšali komunikacijo med ministrstvoma in Policijo, ki aprila ob domnevni grožnji z nasiljem "morda ni bila najboljša". Minister za vzgojo in izobraževanje pa je izpostavil, da gre za zelo pomemben korak k zagotavljanju varnosti v šolskem prostoru. To je po njegovi oceni ključno v času razpihovanja sovraštva v imenu tako imenovane svobode govora.