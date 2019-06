Aktivisti medvedki naredili medvedjo uslugo: še bolj razdražena in prestrašena

Medvedja saga se nadaljuje. Potem ko so se včeraj na Vrhu nad Želimljami zbrali aktivisti proti odstrelu medvedje družine in s hrupom želeli medvedki z mladiči prihraniti srečanje z lovskimi puškami, so s tem njej in vaščanom naredili medvedjo uslugo. Medvedka je zaradi hrupa aktivistov še bolj prestrašena in razdražena, sporočajo lovci.

Medvedka se je potuhnila, v najslabšem primeru pa bi se lahko zatekla tudi v bližino drugih vasi, kjer se preventivnih ukrepov, kot domačini na Vrhu nad Želimljami in Gradišču, ne poslužujejo. Zato zdaj lovci svetujejo najvišjo previdnost tudi prebivalcem okoliških krajev. Ko se bo spustil mrak, bo Mitja Spindler, član interventne skupine, spet odšel v gozd. Takšen odhod v gozd pa je zaradi akcije aktivistov, ki so s tako imenovano hrupno verigo želeli medvedki priboriti svobodo, še bolj nevaren kot pretekle dni. Kot pojasnjuje Spindler, izvajanje ropota pri medvedki vzbudi nervozo. Hrup, kot so zvoki ropotanja z lonci in glasna glasba je najbrž niso ravno zazibali v brezskrben spanec, pravijo lovci. FOTO: POP TV Medvedka vedno napade, ko je vznemirjena To je nevarno, saj medvedka vedno napade, ko je vznemirjena. Hrup, kot so zvoki ropotanja z lonci in glasna glasba je najbrž niso ravno zazibali v brezskrben spanec, pravijo lovci. Kot pojasnjuje Spindler, je najslabše, kar se lahko zgodi, da se je medvedka umaknila v novo okolje, kjer je vaščani še ne poznajo kot nevarnost in bo tam prišlo do incidenta. Kot imamo ljudje, imajo tudi medvedi različne karakterje. Običajno medvedke mladiče ščitijo tako, da jih odvrnejo od nevarnosti, ta medvedka pa ne beži, ampak želi nevarnost odstraniti, torej človeka napade. Zato spada med konfliktne osebke, opozarjajo lovci in svetujejo previdnost tudi prebivalcem okoliških vasi. Lov na medveda izjemno zahteven Medvedje sledi je iskal tudi lovski čuvaj in vodja zavoda za lovstvo in naravovarstvo Miha Skerl, ki skrbi za območje, kjer se giblje okoli 34 medvedov. Je zelo izkušen lovec, ki ve, da je sledenje medvedu s tal lahko smrtna obsodba. Kot pojasnjuje, zakon pravi, da se medveda lovi z visoke preže v dvojicah, v spremstvu izkušenega lovca, ki ima izkušnje z lovom na medveda. Zato nedavni interventni zakon o odstrelu 175 medvedov ne daje lahke naloge tudi ostalim slovenskim lovcem. Za povrh lahko tvegajo celo kazen od 1000 do 60.000 evrov, če ustrelijo medveda napačne teže. Kot pravi Skerl, pa je od prijateljev lovcev slišal, da bodo bojkotirali odstrel, ker se enostavno bojijo kazni.