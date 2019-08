Aktivisti predali podpise peticije proti odstrelu, kmetje napovedali nov shod

Zajc je pozive k odstopu že večkrat zavrnil ter jih označil za "poceni nabiranje političnih točk". Je pa s predstavniki ključnih deležnikov prejšnji teden dorekel nekatere spremembe, ki naj bi povečale učinkovit odstrela volka. Potem ko so lovci opozorili, da je območje odvzema preveč ozko določeno, posledično pa da se bojijo kazni, so se na sestanku dogovorili o rešitvi, ki naj bi postopek odstrela olajšala. Z njo se spreminja postopek za odstrel volka tako po interventnem zakonu kot po posebnih odločbah.

"V Sindikatu kmetov Slovenije se zavedamo zahtevnosti problematike in želimo prispevati h konstruktivnemu iskanju rešitev," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost ter dodali, da so se za prestavitev protestnega shoda za teden dni odločili, da bi vlada dobila še nekaj časa za vzpostavitev pogojev in dejanski začetek odstrela volkov, predsednik vlade pa za razmislek o odgovornosti ministra Zajca.

Zdaj so protestni shod v Jelšanah odpovedali, ob čemer vse, ki so se že pripravljali za organiziran avtobusni ali individualni prihod, kot tudi vse, ki so bili kakorkoli vključeni v njegovo pripravo, obveščajo, da je prestavljen na 24. avgust v Gornji Radgoni. Začel se bo ob 10. uri, ko bo na sejmišču odprtje 57. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra.

Do uresničitve zahtev so napovedali stopnjevanje pritiska z novimi protesti. Za to soboto so napovedali protestni shod v Jelšanah, za naslednjo v Gornji Radgoni, še teden dni pozneje pa so zagrozili s prihodom v Ljubljano pred poslopje državnega zbora.

Po večmesečnem opozarjanju na vse pogostejše napade divjih zveri na rejne živali je Sindikat kmetov Slovenije 10. avgusta v Velikih Laščah organiziral protestni shod , na katerem je nekaj sto kmetov vlado in druge pristojne opozorilo, da jih je "že zdavnaj minilo potrpljenje". Slovenija po njihovih besedah ne sme postati zverinjak, med drugim pa so zahtevali tudi takojšen odstop okoljskega ministra Simona Zajca .

SLS podpira zahteve Sindikata kmetov Slovenije (SKS) za preprečitev napadov zveri in pozdravlja njihovo odločitev za prestavitev predvidenega jutrišnjega drugega protestnega shoda v Jelšanah na naslednjo sobot, 24. avgusta v Gornji Radgoni ter umika napoved o finančnem stimuliranju odstrela volkov, pa so sporočili iz SLS.

Medtem pa je Društvo za dobrobit živali AniMa Ministrstvu RS za okolje in prostor danes dopoldne predalo 13.462 podpisov peticije proti odstrelu. "Končno predajamo podpise, po tednih in tednih čakanja na termin za sestanek z ministrom za okolje, ki ga sicer nenehno oblegajo rejci in lovci," so ob tem sporočili. Vladi predlagajo moratorij na interventni zakon in pozivajo k dialogu za iskanje dolgoročne nenasilne rešitve.

Vendar se s tem še ni vzpostavilo vseh pogojev za pospešen odstrel volkov v ogroženih okoljih, opozarjajo v sindikatu kmetov. Lovci namreč niso dobili dodatnih možnosti za odstrel. Izmed okoli sto volkov še naprej lahko trenutno odstrelijo ali odlovijo zgolj tri, do konca leta pa skupno devet. Če pri tem odstrelijo napačnega, tako lovcu kot njegovi lovski družini grozi visoka kazen, so zapisali.

S predajo podpisov želijo doseči, da se "prisluhne glasu razuma glede sobivanja človeka z medvedom in volkom. Potrebni so dolgoročni ukrepi, da bo 'volk sit in koza cela'. Slovenija mora ohraniti svojo populacijo zveri, ki je ključna za ohranjanje naravnega ravnovesja. Lovci v to ravnovesje vse preveč posegajo, ceno za to pa zdaj plačujejo kmetje, ki so pred časom zahtevali odstrel srnjadi zaradi povzročanja škode na poljščinah," je v sporočilu za javnost zapisalo društvo AniMa.

Po njihovem je zato je treba znatno omejiti in bolje nadzorovati odstrel srnjadi ter

pogojiti subvencioniranje reje živali na območjih volka in medveda z izvajanjem zaščitnih ukrepov. "Pozivamo vlado, naj ne bo talka maloštevilne interesne skupine, ki zahteva nasilne rešitve tukaj in zdaj, brez misli na dolgoročne posledice. Slovenija smo tudi mi, ki se z odstrelom medvedov in volkov ne strinjamo, in veliko nas je," pravijo.

Odstrel po njihovem žalostno ponazarja bistvo sodobnega odnosa človeka do narave. "Instantni nasilni posegi za današnjo korist, jutrišnje posledice pa v tako zapletenem sistemu, kot je narava, niso predvidljive in se izkazujejo za večjo škodo od tiste, ki se jo na hitro preprečuje," so še poudarili v sporočilu za javnost, ki so ga pred predajo podpisov posredovali medijem.