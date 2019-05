Aktivisti proti odstrelu zveri in za opuščanje živinoreje

Aktivisti za pravice živali so danes pred ministrstvom za okolje in prostor v Ljubljani pripravili shod proti odstrelu zveri. Zahtevali so postopno prenehanje odstrela medveda in volka, saj se z njima da sobivati. Ministrstvo odgovarja, da je omejeno in strokovno poseganje v populacijo potrebno.

"Pobijanje zveri mora postati preteklost," je poudarila vodja shoda Jagoda Tkalecin spomnila na ukrepe, ki so na voljo kmetom. Na ministrstvu za okolje in prostor sicer menijo, da je omejeno, selektivno in strokovno poseganje v populacijo zveri potrebno, saj število volkov in medvedov narašča, s tem pa tudi verjetnost konfliktov.

Med kratkoročnimi ukrepi, ki so kmetom na voljo, je Tkalčeva naštela postavitev električnih ograj na območjih, ki so najbolj prizadeti z ekonomskega vidika, električne preproge za odvračanje medvedov okoli čebelnjakov in izobraževanje ljudi o tem, kako ukrepati v primerih srečanja z zvermi in v primerih škode. Uporabljati bi bilo treba medvedu varne kompostnike in prenehati odlagati klavniške in druge zverem užitne odpadke v naravo in okoli naselij, je dejala. Ministrstvo: Redni letni odstrel ne ogroža ugodnega stanja Da dolgoletni redni odstrel zavarovane zveri ne ogroža ugodnega stanja, potrjujejo tudi rezultati monitoringa, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu, ki je zadolženo za populacijo zveri. "Ker gre za zelo občutljiv poseg v populacijo zavarovane vrste, odločitev sprejme vlada z odlokom na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za gozdove RS in Zavoda RS za varstvo narave ter ob upoštevanju zadevne javnosti (rejcev, nevladnih organizacij in širše stroke)," so zapisali in spomnili, da je upravno sodišče odlok v delu, ki se nanaša na odstrel medveda, odpravilo in vrnilo v ponoven postopek.

Velikost populacije medveda v Sloveniji se je v zadnjih 20 letih povečala za približno 150 %. FOTO: POP TV

Ministrstvo je sicer preučilo sodbo upravnega sodišča, ki je nedavno delno ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green proti državi in odpravilo prilogo odloka, v kateri sta določena število in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave. "Ker se v delu, ki se nanaša na dokazovanje vzročne zveze med razlogi za odstrel in številom oz. določitvijo posameznih osebkov za odstrel in usmeritvami za način njenega dokazovanja, ne strinja z obrazložitvijo sodišča, bo vlada preko državnega odvetnika v zakonitem roku vložila predlog za dopustitev revizije zoper sodbo," so poudarili in dodali, da je sodišče potrdilo sam način izvajanja odvzema in pravne podlage zanj. S pomladjo v gozdovih 150 medvedov več Na ministrstvu predvidevajo, da bo zaradi odločitve sodišča spomladi še najmanj 150 medvedov več v gozdovih, kot jih je zdaj. Po ocenah ministrstva je sicer trenutno v državi med 750 in 900 rjavih medvedov. Vlada je novembra lani predvidela, da se bo iz narave do konca septembra letos odvzelo 200 medvedov, od tega jih je za odstrel, lovci naj bi to storili do konca aprila, predvidela 175 medvedov. Do januarja, ko je upravno sodišče do končne odločitve zadržalo izvajanje odloka, je bilo iz narave odvzetih 44 rjavih medvedov, od tega so dva preselili v Francijo.

Kmetje so konec aprila pred ministrstvom protestirali zaradi pokola domačih živali. FOTO: Miro Majcen

Kmetje z odločitvijo sodišča niso zadovoljni, konec aprila so pred ministrstvom za okolje in prostor z ostanki zadnjega pokola domačih živali protestirali zaradi slabega gospodarjenja s populacijo medveda in volka. Aktivisti predlagajo postopno opustitev živinoreje "Če želimo manj vmešavanja v ekosistem, moramo postopno umikati obdelovalne površine z življenjskega prostora divjih živali,"je poudarila Tkalčeva in dodala, da se to lahko doseže s prehajanjem na rastlinsko prehrano in opuščanjem živinoreje.

Aktivisti, ki nasprotujejo odstrelu, predlagajo opustitev živinoreje. FOTO: Kanal A