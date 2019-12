Aktivisti za pravice živali v znak protesta vdrli na zasebno kmetijo

V prestolnici so bili danes priča nenavadnemu prizoru, ki sproža vprašanje, kje so meje aktivizma. Janeza Gorjanca , ki v središču Ljubljane pomaga na majhni kmetiji, običajno zjutraj pričaka le sedem glav živine, a danes je bilo v hlevu in ob njem več gneče - ob prihodu ga je s petjem 'pozdravilo' kar 50 veganskih aktivistov.

Nekaj jih je najprej splezalo čez zaklenjena vrata in jih odklenilo odznotraj ter tako omogočilo prost vstop ostalim. Nekaj protestnikov se je namestilo v hlevu, tam pa so nato prepevali, se objemali in jokali, ko so krave mukale. "Borili se bomo za osvoboditev," so vzklikali.

Aktivistična skupina Meat the victims namreč hodi po Evropi in pred naključno izbranimi kmetijami protestira. Kakšnih 50 aktivistov, ki se zavzemajo za pravice živali, je tako danes vdrlo na kmetijo na Vodnikovi ulici v Ljubljani, kjer nikogar ni bilo doma.

Skrbniku, ki je prišel pogledati živali, so preprečili vstop v hlev, pa čeprav ta pri svojem delu ni kršil nobenih predpisov, ki bi nakazovali na morebitno mučenje živali."Kmetijo smo izbrali povsem naključno, da bi predali naše sporočilo - to pa je: Živali so tukaj z nami, ne za nas," so povedali aktivisti. Lastnik jih je sprva skušal odgnati, a neuspešno - morala je posredovati policija, ki jim je napisala kazen in jih odgnala.

In ko se je prvi vrnil pomočnik na kmetiji Gorjanc, šok. "Pripeljal sem se z avtomobilom, šel sem ravno v trgovino, in ko sem se vrnil, so bili tukaj," pripoveduje. "Bili so v hlevu, pa na dvorišču. Popustil ni nobeden, sem jih hotel odgnati, pa se nobeden ni hotel premakniti," razlaga in dodaja, da tako mu ni preostalo drugega, kot da pokliče policijo.

Preprečiti želijo zapiranje živali v hleve

A zakaj so se pojoči aktivisti oglasili ravno na Vodnikovi? "Ne želimo napasti te določene kmetije, res je le naključno izbrana, ena izmed manjših slovenskih kmetij," pojasnjuje aktivistka Laura Ajdnik.

Na kmetiji je sicer - priznavajo tudi protestniki - vse v skladu s predpisi. A to, da se na tej kmetiji z živalmi ne dogaja nič spornega, jih ni motilo. Po njihovem mnenju to namreč ne pomeni, da živali ne trpijo. "Ne vem, če ljudje sploh vedo, zakaj ima krava mleko. Krava ima mleko, ker je mama in mame imajo mleko za svojega otroka," pravi aktivist Matej Glivar. "Pokazati želimo, kaj se dogaja na manjših lokalnih slovenskih kmetijah in po večini so vse enake. Živali so zaprte v temi, na kratkih verigah," pa razloge za tovrsten protest navaja Ajdnikova.

Kazen za shod brez dovoljenja

Če bi živali mučili, ne bi bili pravi kmetje, je jasen Gorjanc, ki je moral naposled poklicati okrepitve - posredovati je morala policija. Aktivisti so dobili globo

zaradi organiziranja nenajvljenega protesta, drugih elementov kaznivega dejanja pa policija zaenkrat ni našla. Lastnik o tožbi za zdaj še razmišlja.