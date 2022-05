Aktivni kisik – hitra in učinkovita pomoč pri vnetih, krvavečih in bolečih dlesnih

Zadnji podatki Nacionalne raziskave o ustnem zdravju prebivalcev Slovenije, ki sta jo leta 2019 izpeljala Nacionalni inštitut za javno zdravje in Stomatološka klinika UKC Ljubljana, kažejo, da si le 70 odstotkov odraslih redno - vsaj dvakrat dnevno - čisti zobe. Glede na omenjene podatke ni nič nenavadnega, da samo 60 odstotkov odraslih svoje ustno zdravje ocenjuje kot dobro ali zelo dobro*.

Lep nasmeh je tudi zdrav nasmeh

Vnetje dlesni je povezano s prisotnostjo zobnih oblog in se običajno se razvije na težko dostopnih mestih, ki jih z uporabo zobne ščetke in drugih pripomočkov ne dosežemo (rob dlesni, medzobni prostori). Pojavi se krvavenje dlesni, ki postanejo zadebeljena in pordela. Če vnetja dlesni ne odpravimo pravočasno, lahko napreduje v globlja obzobna tkiva. Takrat govorimo o parodontalni bolezni, ko zob izgublja svojo oporo in sčasoma tudi izpade. Kadar imamo v ustih protetične nadomestke - implantati, mostički, krone, prevleke, postane ustna higiena še zahtevnejša. Če zanjo ne poskrbimo, se v ustni votlini kopičijo mikrobi in zobni kamen, ki so odgovorni za bolezenske spremembe.

Priporočljiv je obisk pri zdravniku vsaj dvakrat na leto, da nam odstrani zobni kamen in pregleda ustno votlino, če so se kje pojavile vnetne in druge spremembe. Včasih nas namreč nič ne boli, a obisk pri zdravniku razkrije začetno ali že napredovano bolezen obzobnih tkiv.