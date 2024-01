Aktivni kisik – naravna pomoč za suho, hrapavo in občutljivo kožo

Kaj je vzrok in kakšni so znaki?

Rožena plast s svojo maščobno pregrado ščiti kožo pred izgubo vlage in vdorom neželenih snovi iz okolja. Vsakodnevno umivanje odstranjuje maščobe z naše povrhnjice in tanjša kožno bariero. Ob prisotnosti suhega in hladnega zraka, se izhlapevanje vode iz kože poveča, kar pripelje do izsušitve kože, občutka zategovanja in hrapavosti.

Zimsko vreme poslabša že obstoječe težave

Suha in občutljiva koža je lahko tudi znak pogostih kožnih obolenj, kot je dermatitis, luskavica ali rdečica. Stanje kože se v zimskih mesecih zaradi poškodovane kožne bariere običajno še dodatno poslabša, koža postane bolj podvržena okužbam. Pojavi se rdečina, srbečica in luščenje. Najbolj prizadeti deli kože so predvsem na hrbtišču rok, na členkih, na obrazu in komolcih.

Nega kože v zimskem času

Izdelki za nego suhe kože naj vsebujejo dragocene sestavine, ki koži nudijo ustrezno nego in zaščito. Učinkovine, kot so hialuronska kislina in Aloe vera, kožo navlažijo, rastlinska olja pa poskrbijo za mehčanje in tvorbo zaščitnega filma na površini kože, ki preprečuje izhlapevanje vode.

Rešitev je OXILVER z aktivnim kisikom

Linija izdelkov OXILVER Skin je slovenska inovacija, ki je namenjena negi ter lajšanju in preprečevanju težav s kožo. Inovativnost in neprimerljivost izdelkov sta zapisana v njihovi sestavi, ki temelji na delovanju AKTIVNEGA KISIKA v kombinaciji z ustreznimi in visoko kvalitetnimi sestavinami. Aktivne kisikove spojine so pridobljene s posebnim tehnološkim postopkom, ki je zelo zahteven in ga je magistra farmacije, Dominika Tompa Majcen, razvijala več let. Visoka čistost in kakovost omogoča najboljši približek oksidnim spojinam, ki jih proizvaja tudi naše telo. Poleg linije za kožo, so na trgu že več let uspešno prisotni tudi raztopina za nohte OXILVER Nail ter medicinski pripomočki za ustno votlino OROXID.