Aktivni kisik - naravna rešitev za glivice na nohtih

Med resnejše težave pa sodijo poškodovani, vraščeni ali okuženi nohti, ki jih lahko spremlja otečeno, pordelo, boleče in vneto področje. Zlasti pri glivičnih okužbah je pomembno zavedanje, da to ni lepotna napaka ampak okužba, ki se jo mora zdraviti in odstraniti. Zajemajo lahko površino nohta in kože med prsti. Glivične okužbe nohtov so zelo trdovratne in le redki izdelki lahko okužbo odstranijo. Razlog je pojav odpornosti glivice na izdelke ali preozek spekter delovanja, zaradi česar ne pride do uničenja vseh sevov glivic.

Kakšni so simptomi glivičnih okužb?

Na nogah se glivična okužba običajno začne med prsti. Koža postane srbeča, luskasta, razpokana, pordela in ima neprijeten vonj. Glivične okužbe nohtov se kažejo kot rumeno, zeleno ali celo rjavo do črno obarvani in zadebeljeni nohti na rokah ali nogah, zlasti na palcih nog. Nohti, ki so okuženi z glivicami se lahko pričnejo tudi cepiti, luščiti in drobiti ter so izjemno krhki.