Aktivni kisik - naravna rešitev za glivice na nohtih

V mrzlih zimskih mesecih, ko so noge manj izpostavljene pogledom in skrite s toplimi oblačili ter obutvijo, pogosto pozabljamo na skrb za stopala in nohte.

Težave s katerimi se pogosto srečujemo so glivice, vraščeni nohti, kurja očesa, otiščanci, zadebeljeni nohti in trda koža na podplatih. S pravilnimi izdelki in pravočasnimi ukrepi lahko poskrbimo, da bomo v poletje lahko zakorakali z zdravimi nohti in brezskrbno nosili odprto obutev.

icon-expand OXILVER® Nail solution FOTO: Arhiv ponudnika

Kakšni so znaki glivične okužbe nohtov? Tesna in debela obutev in nogavice ter toplo in vlažno okolje zaradi potenja nog, predstavlja idealne pogoje za pojav ali napredovanje glivične okužbe na nohtih. Ob pojavu okužbe se nohti odebelijo, postanejo krhki ter začnejo spreminjati barvo - postanejo rumenkasti. Okužba lahko prizadane tudi kožo stopal, ki postane srbeča, luskasta, razpokana, pordela in ima neprijeten vonj. Glivične okužbe nohtov so zelo trdovratne in le redki izdelki lahko okužbo odstranijo. Procesa odstranjevanja okužbe se moramo lotiti celovito, kar zajema tretiranje, piljenje in ustrezno higieno ter uporabo ustreznih izdelkov. V začetni fazi razmnoževanja glivic, si lahko veliko pomagamo sami.

icon-expand Za dobre rezultate je potrebno vztrajati z uporabo raztopine toliko časa, da se stanje nohta izboljša, prizadeti del pa preraste. FOTO: Arhiv ponudnika

Vloga aktivnega kisika – OXILVER Nail solution v pršilu Prizadeti nohti so običajno krhki, lomljivi, izsušeni in se radi plastijo. Oxilver Nail solution v pršilu je raztopina na osnovi aktivnih kisikovih spojin. Te so najboljši približek oksidnim spojinam, ki jih uporabljajo celice našega imunskega sistema v obrambi pred škodljivimi mikrobi. Ob stiku raztopine s kožo ali nohti, se sprosti aktivni kisik v obliki številnih drobnih mehurčkov, ki površino čistijo, negujejo, regenerirajo in oksigenirajo. Dodatek ionskega srebra okrepi antiseptično delovanje in zavrtje glivične okužbe. Pantenol poskrbi za boljše prodiranje sestavin in vlage v notranjost nohtov, s čimer preprečuje njihovo lomljivost in dehidriranje.

icon-link Uporaba OXILVER® Nail solution je enostavna in priročna. FOTO: Arhiv ponudnika

OXILVER Nail solution je pokazala odlične rezultate glede izboljšanja strukture nohtov že po enem mesecu redne uporabe vsaj 2-3-krat na dan. Raztopino lahko kombiniramo z drugimi kozmetičnimi izdelki in metodami (laser, fototerapija) ali z zdravili. OXILVER Nail solution je namenjena kratkoročni ali dolgoročni uporabi, odvisno od stanja in prizadetosti nohta. Raztopino lahko brez omejitev uporabljajo vsi, tudi starostniki in sladkorni bolniki. OXILVER Nail solution ni zamenjava za zdravila, ampak odlično dopolnilo pri tretiranju težav na nohtih brez pojavnosti neodzivnosti na izdelek.

icon-link OXILVER® Nail solution FOTO: Arhiv ponudnika