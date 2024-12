Aktivni kisik – pomoč za vnete dlesni in parodontalno bolezen

Zdravje zob in dlesni je odraz našega splošnega zdravstvenega stanja. Zato je pomembno, da za ustno higieno poskrbimo pravočasno, redno in pravilno. Več kot 90 % odraslih ljudi ima eno od oblik vnetja obzobnih tkiv, pri kar četrtini je za obolenje kriva parodontalna bolezen.

Vnetje dlesni (gingivitis) se lahko pojavi zaradi nezdravega življenskega sloga (kajenje, alkohol), nekaterih bolezeni (sladkorna bolezen, okužbe) ter najpogosteje zaradi neustrezne ustne higiene. Običajno se razvije na težko dostopnih mestih, ki jih z uporabo zobne ščetke in drugih pripomočkov ne dosežemo (rob dlesni, medzobni prostori, mesta pod mostički, zobnimi vsadki). Pojavi se krvavenje dlesni, ki postanejo nabrekle in rdeče. Če vnetja dlesni ne odpravimo pravočasno, lahko napreduje v globlja obzobna tkiva. Takrat govorimo o parodontalni bolezni, ko zob izgublja svojo oporo in sčasoma tudi izpade. Kadar imamo v ustih protetične nadomestke - implantate, mostičke, krone, prevleke, postane ustna higiena še zahtevnejša. Če zanjo ne poskrbimo, se v ustni votlini kopičijo mikrobi in zobni kamen, ki so odgovorni za bolezenske spremembe.

Novi dokazi potrjujejo učinkovitost izdelkov OROXID z aktivnim kisikom pri preprečevanju in zmanjševanju bolezni obzobnih tkiv. S procesom oksigenacije in regeneracije pripomore k izboljšanju ustne higiene, zmanjšanju vnetja in hitrejši obnovi prizadete površine. Kaj je OROXID? OROXID je slovenska inovacija, oralna raztopina na osnovi aktivnega kisika, ki se uporablja za vzdrževanje ustne higiene in zdravih dlesni ter kot pomoč pri vnetnih stanjih v ustni votlini. Stik raztopine z ustno sluznico vodi v ciljano uničenje škodljivih mikrobov (bakterij, virusov, glivic). Zaradi uničenja bakterij se odstrani ali zmanjša vnetje, slab zadah, obloge na jeziku in zobeh. Istočasno pride do oskrbe obzobnih tkiv s kisikom, kar pripomore k hitrejši regeneraciji prizadete površine. Izrednega pomena je vsakodnevna uporaba OROXID raztopine za zagotovitev ustrezne ustne higiene težko dostopnih mest pri zobnih aparatih, vsadkih, protezah, mostičkih in prevlekah. Zakaj je OROXID prvi izbor pri zdravljenju bolezni obzobnih tkiv? Potrebno je poudariti, da OROXID ni kozmetična ustna voda, ki je namenjena samo vzdrževanju ustne higiene, ampak registriran medicinski pripomoček, primeren za pomoč pri zdravljenju bolezni obzobnih tkiv. Trenutno na trgu ni konkurenčnih izdelkov, ki bi učinkovito preprečevali in lajšali razdražene, krvaveče in vnete dlesni, gingivitis in parodontalno bolezen.

Učinkovit in varen za vse generacije OROXID ne vsebuje alkohola in klorheksidina, zato je varen, tako za občasno kot tudi vsakodnevno oz. dolgotrajno uporabo. Uporabljajo ga lahko vsi, odrasli in otroci, starostniki, bolniki s kroničnimi boleznimi (sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni) ali z občutljivo ustno sluznico. Na voljo sta raztopina in pršilo v dveh jakostih. OROXID forte je namenjen za intenzivno ustno higieno in zdravljenje težav v ustni votlini (vnetje obzobnih tkiv). OROXID sensitiv je primeren za dnevno ustno higieno in občutljivejšo ustno sluznico (otroci, bolniki po kemo in radio terapijah). POSEBNA PONUDBA ZA BRALCE 24UR

