Oglas

Aktivni kisik – pomoč za vnete dlesni in parodontalno bolezen

Ljubljana, 24. 08. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 8 dnevi

P.R.
Zdravje zob in dlesni je odraz našega splošnega zdravstvenega stanja. Zato je pomembno, da za ustno higieno poskrbimo pravočasno, redno in pravilno. Več kot 90 % odraslih ljudi ima eno od oblik vnetja obzobnih tkiv, pri kar četrtini je za obolenje kriva parodontalna bolezen.

S težavami v ustni votlini se sooča več kot 90 % ljudi.
S težavami v ustni votlini se sooča več kot 90 % ljudi. FOTO: Arhiv naročnika

Vnetje dlesni (gingivitis) se lahko pojavi zaradi nezdravega življenskega sloga (kajenje, alkohol), nekaterih bolezeni (sladkorna bolezen, okužbe) ter najpogosteje zaradi neustrezne ustne higiene. Običajno se razvije na težko dostopnih mestih, ki jih z uporabo zobne ščetke in drugih pripomočkov ne dosežemo  (rob dlesni, medzobni prostori, mesta pod mostički, zobnimi vsadki). Pojavi se krvavenje dlesni, ki postanejo nabrekle in rdeče. Če vnetja dlesni ne odpravimo pravočasno, lahko napreduje v globlja obzobna tkiva. Takrat govorimo o parodontalni bolezni, ko zob izgublja svojo oporo in sčasoma tudi izpade. Kadar imamo v ustih protetične nadomestke - implantate, mostičke, krone, prevleke, postane ustna higiena še zahtevnejša. Če zanjo ne poskrbimo, se v ustni votlini kopičijo mikrobi in zobni kamen, ki so odgovorni za bolezenske spremembe. 

Znaki vnetja dlesni so krvavenje, bolečina in oteklina.
Znaki vnetja dlesni so krvavenje, bolečina in oteklina. FOTO: Arhiv naročnika

Novi dokazi potrjujejo učinkovitost izdelkov OROXID z aktivnim kisikom pri preprečevanju in zmanjševanju bolezni obzobnih tkiv. S procesom oksigenacije in regeneracije pripomore k izboljšanju ustne higiene,  zmanjšanju vnetja in hitrejši obnovi prizadete površine.

Kaj je OROXID?

OROXID  je slovenska inovacija, raztopina in gel na osnovi aktivnega kisika, za vzdrževanje ustne higiene in zdravih dlesni ter kot pomoč pri vnetnih stanjih v ustni votlini. Stik raztopine/gela z ustno sluznico vodi v ciljano uničenje škodljivih mikrobov (bakterij, virusov, glivic). Zaradi uničenja bakterij se odstrani ali zmanjša vnetje, slab zadah, obloge na jeziku in zobeh. Istočasno pride do oskrbe obzobnih tkiv s kisikom, kar pripomore k hitrejši regeneraciji prizadete površine. Izrednega pomena je vsakodnevna uporaba izdelkov OROXID  za zagotovitev ustrezne ustne higiene težko dostopnih mest pri zobnih aparatih, vsadkih, protezah, mostičkih in prevlekah.

Slovenska inovacija OROXID®
Slovenska inovacija OROXID® FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj je OROXID prvi izbor pri zdravljenju bolezni obzobnih tkiv?

Potrebno je poudariti, da izdelki OROXID niso kozmetični izdelki, namenjeni vzdrževanju ustne higiene, ampak registrirani medicinski pripomočki, primerni za pomoč pri zdravljenju bolezni obzobnih tkiv. Trenutno na trgu ni drugih, konkurenčnih izdelkov, ki bi učinkovito preprečevali in lajšali razdražene, krvaveče in vnete dlesni, gingivitis in parodontalno bolezen.

NOVO - OROXID oralni gel

Raztopini in pršilu se je pridružila NOVA FORMULACIJA, in sicer oblika gela, namenjena za intenzivno lokalizirano pomoč pri vnetju ter za podporo pri zdravljenju parodontalne bolezni.

OROXID gel zaradi svoje strukture omogoča daljši čas delovanja na mestu nanosa. Tako je primeren zlasti za lokalno preprečevanje in lajšanje

- parodontalnih žepkov,

- lokaliziranih vnetij (krvaveče, otečene dlesni),

- aft, razjed, vnetja ustnega kota, herpesa na ustnici,

- razdraženih dlesni zaradi protez, vsadkov in zobnih aparatov.

Slovenska inovacija OROXID®
Slovenska inovacija OROXID® FOTO: Arhiv naročnika

Uporaba raztopine in gela pri vnetju dlesni in parodontalni bolezni

Uporaba raztopine OROXID  se pri vnetnih stanjih priporoča 2 do 3-krat na dan (po ščetkanju zob), za preventivne namene in vzdrževanje dobre higiene ustne votline pa 1 do 2-krat na dan. V primeru akutnih stanj (bolečina, oteklina, krvavenje), na vneto ali obolelo področje vsaj 1 do 2-krat na dan nanesite tudi OROXID v obliki gela. OROXID uporabljajte redno vse do izboljšanja stanja oziroma oziroma dokler ne izginejo vsi simptomi vnetja.

Močnejša jakost forte je namenjena tretiranju težav pri odraslih, medtem ko je sensitiv primeren za otroke in ljudi z občutljivejšo ustno sluznico (otroci, bolniki po kemo in radio terapijah).

POSEBNA PONUDBA ZA BRALCE 24UR

V spletni trgovini enikam.si so do 27.8.2025 znižani vsi izdelki OROXID. Ob nakupu enega izdelka prejmete  10 % popust, ob nakupu vsaj treh izdelkov 20 % popust, ob nakupu nad 50 eurov vam pripada še darilo. Akcija velja tudi ob naročilu na telefonski številki 040 530 663.

Izdelki so na voljo tudi v lekarnah, poslovalnicah Sanolabor, Tosama ter v izbranih zobozdravstvenih ambulantah.

 

Naročnik oglasne vsebine je Enikam d.o.o.

