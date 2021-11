Aktivni kisik – rešitev pri izsušeni, občutljivi koži ter krhkih in lomljivih nohtih

Najpomembnejšo nalogo pri zaščiti kože opravlja njena rožena plast, ki s svojo maščobno pregrado varuje kožo pred izgubo vlage in vdorom neželenih snovi iz okolja. Vsakodnevno umivanje in uporaba mil, raznih čistil ter razkužil odstranjuje maščobe z naše povrhnjice in tanjša kožno bariero. Ob prisotnosti suhega in hladnega zraka, se izhlapevanje vode iz kože poveča, kar pripelje do dodatne izsušitve kože, občutka zategovanja in hrapavosti. Suha koža je pogosto podvržena prezgodnjemu staranju, izgubi naravni lesk in svežino, medtem ko so vse nepravilnosti in majhne gubice še bolj izražene.

Pogosto umivanje rok, uporaba razkužil ter agresivna dekorativna kozmetika lahko prizadane tudi nohte, ki postanejo krhki, lomljivi in bolj občutljivi na poškodbe.

Zimsko vreme poslabša že obstoječe težave

Suha in občutljiva koža je lahko tudi znak številnih kožnih obolenj, kot je dermatitis ali luskavice. Stanje kože se v zimskih mesecih zaradi poškodovane kožne bariere običajno še dodatno poslabša, koža postane bolj podvržena okužbam. Pojavi se rdečina, srbečica in luščenje. Najbolj prizadeti deli kože so predvsem na hrbtišču rok, na členkih, na obrazu in komolcih.

Tesna in debela obutev in nogavice ter toplo in vlažno okolje zaradi potenja nog, predstavlja idealne pogoje za pojav ali napredovanje glivične okužbe na nohtih. Ob pojavu okužbe se nohti odebelijo, postanejo krhki ter začnejo spreminjati barvo - postanejo rumenkasti. Okužba lahko prizadane tudi kožo stopal, ki postane srbeča, luskasta, razpokana, pordela in ima neprijeten vonj.

Rešitev je OXILVER® z aktivnim kisikom

Skrivnost izdelkov OXILVER® je zapisana v njihovi revolucionarni sestavi, ki temelji na dopolnilnem učinku aktivnega kisika in ionskega srebra s skrbno izbranimi dodanimi sestavinami.

OXILVER® izdelki kožo in nohte regenerirajo, oksigenirajo, hidrirajo in negujejo. Kot vemo, vsaka celica potrebuje vlago in kisik. To sta dve komponenti, s katerima izdelki preskrbijo kožo in nohte. Delujejojo tako, da ob stiku raztopine ali gela s prizadeto površino nastane voda in aktivna oblika kisika, ki prehaja v človeške celice. Sproščeni kisik spodbuja celični metabolizem in regeneracijo celic, medtem ko molekule vode poskrbijo za vlaženje površine in hidracijo celic.