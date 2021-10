Aktivni kisik – rešitev za vnete dlesni in parodontozo

Vnetje dlesni (gingivitis) se lahko pojavi zaradi nezdravega življenskega sloga (kajenje, alkohol), nekaterih bolezeni (sladkorna bolezen, okužbe) ter najpogosteje zaradi neustrezne ustne higiene. Običajno se razvije na težko dostopnih mestih, ki jih z uporabo zobne ščetke in drugih pripomočkov ne dosežemo (rob dlesni, medzobni prostori, mesta pod mostički, zobnimi vsadki). Pojavi se krvavenje dlesni , ki postanejo nabrekle in rdeče. Če vnetja dlesni ne odpravimo pravočasno, lahko napreduje v globlja obzobna tkiva. Takrat govorimo o parodontalni bolezni , ko zob izgublja svojo oporo in sčasoma tudi izpade. Kadar imamo v ustih protetične nadomestke - implantati, mostički, krone, prevleke , postane ustna higiena še zahtevnejša. Če zanjo ne poskrbimo, se v ustni votlini kopičijo mikrobi in zobni kamen , ki so odgovorni za bolezenske spremembe.

Novi dokazi potrjujejo učinkovitost izdelkov na osnovi AKTIVNEGA KISIKA, ki poskrbi za preprečevanje in zmanjševanje bolezni obzobnih tkiv. S procesom oksigenacije in regeneracije pripomore k zmanjšanju vnetja, blaženju bolečine in hitrejši obnovi prizadete površine.

Kaj je OROXID®?

OROXID® je slovenska inovacija, patentirana linija medicinskih pripomočkov, ki vsebuje in deluje na osnovi visoko aktivnega kisika, pridobljenega s posebnim tehnološkim postopkom. Njegova učinkovitost pri preprečevanju in lajšanju vnetij, krvavitev dlesni in parodontalne bolezni je klinično dokazana. Stik raztopine z ustno sluznico vodi v ciljano uničenje škodljivih mikrobov (bakterij, virusov, glivic). Zaradi uničenja bakterij se odstrani ali zmanjša vnetje, slab zadah, obloge na jeziku in zobeh. Istočasno pride do oskrbe obzobnih tkiv s kisikom, kar pripomore k hitrejši regeneraciji prizadete površine. Izrednega pomena je vsakodnevna uporaba OROXID® raztopine za zagotovitev ustrezne ustne higiene težko dostopnih mest pri zobnih aparatih, vsadkih, protezah, mostičkih in prevlekah.

Dezinfekcija ustne votline ob respiratornih okužbah

Če želimo zmanjšati možnost prenosljivih obolenj, je prvi izbor uporaba antiseptične raztopine OROXID® (https://enikam.si/oroxid), ki zmanjša obstoj in prenos kužnih klic. Tudi Evropsko združenje zobozdravnikov priporoča spiranje ustne votline z vodikovim peroksidom pred in po pregledih in posegih za zmanjšanje virusnega bremena*.

Učinkovit in varen za vse generacije

OROXID® ne vsebuje alkohola in klorheksidina in je varen, tako za občasno kot tudi vsakodnevno oz. dolgotrajno uporabo. Uporabljajo ga lahko vsi, odrasli in otroci, starostniki, bolniki s kroničnimi boleznimi kot je sladkorna bolezen, rak in srčno žilne bolezni. Izdelek nima znanih neželenih učinkov ali alergičnih odzivov. Lahko se kombinira z vsemi kozmetičnimi in zdravilnimi pripravki ter metodami.

Na voljo sta raztopina in pršilo v dveh jakostih. OROXID® forte je namenjen za intenzivno ustno higieno in tretiranje težav v ustni votlini (kadilci, kronični bolniki). OROXID® sensitiv je primeren za dnevno ustno higieno in občutljivejšo ustno sluznico (otroci, bolniki po kemo in radio terapijah).