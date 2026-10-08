Slovenija
Aktivni odmor med poukom: v avli plešejo
Na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik odmor med poukom ni zgolj običajen odmor. Namesto sedenja in čakanja na naslednjo uro, se zberejo v avli in plešejo. Učitelji so se za tak pristop odločili, ker menijo, da je otroke potrebno spodbuditi h gibanju. Otroci pa so nad aktivnimi odmori navdušeni.
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