Aktualna ministrska ekipa mandat začenja z več kot 50-odstotno podporo

Trenutni vladi sicer nasprotuje skoraj tretjina vprašanih (31,6 odstotka). Ostali so neopredeljeni (15,4 odstotka).

Med strankami vodi Gibanje Svoboda, sledi SDS

Med strankami še naprej premočno vodi Gibanje Svoboda. Če bi bile volitve danes, bi največjo vladno stranko obkrožilo nekaj več kot 28 odstotkov volivcev (28,4 odstotka). Druga je Slovenska demokratska stranka, ki jo podpira skoraj vsak peti vprašani (18,9 odstotka). Sledijo še tri parlamentarne stranke: Nova Slovenija (6,8 odstotka), Socialni demokrati (5,2 odstotka) in Levica (4,1 odstotka).

Sledi serija neparlamentarnih strank: Resnica (3,0 odstotka), Povežimo Slovenijo (2,9 odstotka) in dve stranki, ki sta se vmes že samoukinili in pripojili h Golobovem Gibanju Svoboda – LMŠ (2,3 odstotka) in SAB (1,9 odstotka) v zgodovino odhajata z okoli dvoodstotno podporo. Na robu političnega radarja je tudi Vesna (1,8 odstotka).