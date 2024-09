Aktualne modne smernice so doma v Nami

Ne glede na to, ali prisegate na klasično eleganco v nevtralni trojici večnih barv, beli, bež ali črni, na drzne živalske vzorce, ki tokrat krasijo dolge ženske obleke, suknjiče in plašče, oblačila v videzu usnja, na živahne barvne odtenke, med katerimi bi izpostavili vinsko rdečo barvo in kaki zeleno, ali na sproščen boho stil, boste prav v Nami zagotovo našli nekaj, kar bo dopolnilo vašo garderobo, ki vas bo spremljala v hladnih mesecih.

Pestra ponudba vas bo v hipu navdihnila za stilsko tehniko plastenja kontrastnih materialov in oblačil različnih stilov, ki je v tem času ne samo nepogrešljiva, temveč tudi zelo trendna. Na modni podij se znova vračajo temnejši odtenki oblačil, ki pa za popolno harmonijo v novi modni sezoni ob sebi ljubijo tako bež in svetlo sivo kot rdečo in zeleno barvo. Za vrhunski jesenski stajling bo poskrbela tudi kombinacija sproščenih kosov s kosi, za katere je značilen formalno elegantni pridih. Pomislite na široke krojene hlače, bluzo, jopico in superge, skorajšnjo obvezo vsake sodobne ženske. Za nadgradnjo bodo poskrbeli izbrani modni dodatki, kot so svilena rutka z vzorcem, mini torbica in mokasinke.

Pravi čas je, da obiščete Namo in odkrijete, kaj vse vam prinaša moda za jesen in zimo 2024.