Sistem alarmiranja ob naravnih nesrečah: nujnih sporočil ne bo mogoče izključiti

Posamezniki bodo obvestila na telefonih, ki so povezani v mobilno omrežje, prejeli v obliki potisnih sporočil in ne SMS-sporočil. Kot je dejal generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, gre za povsem drugačen sistem, ki je veliko bolj dosegljiv. Obvestila bo posredovala uprava za zaščito in reševanje.

Obvestila bodo razdeljena na štiri stopnje, ki so usklajena s standardi EU. Najpomembnejša bo prva stopnja, ki bo predstavljala nacionalno opozorilo. To obvestilo bo spremljalo tudi zvočno opozarjaje na najvišji glasnosti naprave ne glede na to, ali je telefon uporabnika nastavljen na tiho ter vibriranje telefona v Morsejevi abecedi za SOS, je predstavil Marko Stošicki iz Telekoma Slovenije.