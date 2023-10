Alarmni sistem na plazu Blate se ni oglasil, novih premikov niso zaznali

Na spodnjem in zgornjem delu plazu situacijo še vedno spremlja dežurna služba. Plaz Blate se od petka, ko je potok spremenil smer, ni premaknil, je danes dejal Jože Oblak. Po njegovih besedah so ekipe z mehanizacijo ponoči poglabljale in čistile rečne struge ter tako skrbele, da vodotoki ostanejo normalno pretočni.

Gasilci so na terenu opravljali preventivne preglede in ekipe obveščali, kje je potrebna dodatna poglobitev strug. Reke sicer niso prestopile bregov, je dodal.