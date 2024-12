Agresivna vožnja, hupanje, plašilne pištole: Policija nadaljuje s preiskavo

Incident je danes komentiral Klemen Izda iz Sektorja uniformirane policije na PU Ljubljana.

Kot je pojasnil, so minuli četrtek prejeli več klicev občanov, da se je na območju ljubljanskega BTC zbralo večje število ljudi in vozil, ki so se vozili po območju nakupovalnega središča, posamezniki pa so imeli pri sebi tuje zastave, uporabljali so tudi pirotehniko.

Na kraj so bile napotene redne patrulje, patrulje prometne policijske postaje in skupine posebne policijske enote. Kmalu po prihodu so policisti na kraju vzpostavili javni red.

Zaznali so več kršitev zakonodaje s področja varnosti cestnega prometa in posameznih kršitev javnega reda in miru. Zoper šest posameznikov, katerih kršitve so policisti zaznali neposredno na kraju, so sprožili postopke o prekršku. Prav tako so na kraju našli več tulcev, po do zdaj zbranih podatkih pa gre za tulce t. i. plašilnih pištol. Policisti so na kraju dokumentirali dogajanje in ravnanja posameznikov v množici.