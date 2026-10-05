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Slovenija

Aleksandar Repić zbral podpise za župansko kandidaturo

Ljubljana, 05. 10. 2026 10.00 pred 1 uro 1 min branja 29

Avtor:
STA
Aleksandar Repić

Aleksandru Repiću je uspelo zbrati 1600 overjenih podpisov za kandidaturo za župana Mestne občine Ljubljana. Zbral je tudi enako število podpisov za vložitev liste kandidatov za mestni svet. V kratkem bo predstavil program, ki ga je sestavil na podlagi ankete, na katero je zanj odgovorilo 17.000 ljudi, je sporočil na družbenem omrežju.

"Ne glede na to, koliko sledilcev imam, sem ugotovil, da je zbiranje podpisov veliko težja naloga, kakor se mogoče nekomu zdi," je dejal v videosporočilu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Instagram.

Program bo v kratkem predstavil na svoji spletni strani. Sestavil ga je na podlagi ankete in tudi predlogov, pogledov in pričakovanj tistih, ki so prišli na stojnico.

"Neizmerno sem hvaležen tistim, ki ste si vzeli čas in izpolnili liste, čakali na upravni enoti, samo za ta glas podpore. Nekateri ste čakali pet minut, nekateri 40 minut," je dejal.

Za vložitev kandidature za župana in vložitev liste kandidatov za mestni svet je sicer potreboval 1000 overjenih podpisov.

V Ljubljani so ob Aleksandru Repiću kandidaturo napovedali aktualni župan Zoran Janković, sookordinator Levice Luka Mesec, nekdanji minister in premier Anton Rop, mestna svetnika Jasmin Feratović (Pirati) in Aleš Primc (Glas za otroke in družine), nekdanji mestni svetnih Mihael Jarc, kandidat Preroda Gregor Novak in kandidatka Vesne in civilne družbe Apolonija Simon.

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KOMENTARJI29

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Andres
05. 10. 2026 11.41
Ne razumem, kako se profilira slovenska desnica in kake so njene vrednote. Repic je glede na njegove objave podpornik desnice in Janse. Velik nasprotnik levice. Ce prav vem, je manager par zensk, tujk, katerim managira Onlyfans profile in od njih pobira denar. Ne obsojam nobenega, me pa zanima, kako je s placilom davkov in kako to pase skupaj s krscanskimi vrednotami? Njegova kampanja do sedaj je temeljila na pljuvanju kandidatov, od Jankovica, Mesca.... Programa pa ni za zasledit. A zdej se hodi v kampanjo tako, da pljuvas delo zupana in upas na zmago?
Odgovori
+1
1 0
Trikrat cepljen
05. 10. 2026 11.33
Pravšnji kandidat za gradonačelnika Zokijevega mesta.
Odgovori
0 0
hamo1234
05. 10. 2026 11.27
Res ne vem kam ta Slovenija pluje. Še manj mi je pa jasno zakaj je vedno več neodgovornih volivcev, ki volijo propad Slovenije. Tale kriminalec je pobral 17.000 podpisov kakor navaja, meni se to zdi absolutno bolno. V Sloveniji imamo potrjeno 17.000 umsko omejenih volivcev. NORO!
Odgovori
+6
7 1
Heprk
05. 10. 2026 11.27
Brez kriminalne podlage ne. mores dobiti zegna od sekte
Odgovori
+2
4 2
Tomaž186
05. 10. 2026 11.21
janša spet nastavil enega pajaca? ni dost stevo v parlamentu? sds se res norca delanz ljudi
Odgovori
+6
9 3
Ve?ni optimist
05. 10. 2026 11.33
Pismo, za vse kriv JJ, ... velika stopnja paranoje, ... K sebi se malo spravite ljudje božji, ...
Odgovori
+0
1 1
PredsednikSveta
05. 10. 2026 11.21
Zanima me kdaj smo tako zabredli da podpiramo kriminalce in jim pomagamo na oblast? Tisti iz lažni.ce al pa tale repić.
Odgovori
+9
10 1
Heprk
05. 10. 2026 11.34
pa poglej sam vlado. Sami kriminalci
Odgovori
+2
2 0
PredsednikSveta
05. 10. 2026 11.39
Drži
Odgovori
0 0
Mio56
05. 10. 2026 11.16
Pri takih kandidatih je povsem logicna izbira za obkrozit Zokija....že on ni vredn nič, ma proti Piciju,Primcu in podobni kompaniji je blagor!
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+7
10 3
vrzwta1
05. 10. 2026 11.25
ja, prav odrešitelj :D
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
05. 10. 2026 11.14
mi, ki nismo iz "bele lj" bomo odprli hladno pijačo in nabavili prigrizke....zabava naj se na soočenjih začne.....
Odgovori
+8
8 0
Alexsander6
05. 10. 2026 11.09
A gremo lahko še nižje? Bi šlo Slovenija?
Odgovori
+15
16 1
Morgoth
05. 10. 2026 11.35
Čakaj, da bodo obarvani imeli svoje kandidate...
Odgovori
0 0
Klepec666
05. 10. 2026 11.08
janša mu bo vse plačal, tako kot Stevanoviću, Logarju.......
Odgovori
+5
7 2
BBcc
05. 10. 2026 11.05
To ali pa Primca in Ljubljana je na konju. 😂 Na oslu pa res.
Odgovori
+10
12 2
televizija2000
05. 10. 2026 11.03
Zakaj mediji dajete pozornost temu kriminalcu ?
Odgovori
+16
17 1
Sowkenc
05. 10. 2026 11.03
Človeku gre kar za bruhat
Odgovori
+13
14 1
raptor2
05. 10. 2026 11.01
Zaradi njegovih dejanj požiga je nekdo umrl. V zivljenju ni nikoli nic delal. Hocete imeti takega zupana?
Odgovori
+18
19 1
Zglavo
05. 10. 2026 10.56
Take goljufe podpira SDS sekta.
Odgovori
+20
23 3
slim386
05. 10. 2026 11.09
Ne samo da je goljuf, pomagal je pri umoru in zabodel je varnostnika.
Odgovori
+7
7 0
Ve?ni optimist
05. 10. 2026 11.36
Čisto se vam že možgani kisajo od Janeza Janše, ... in njegove stranke sds, ...
Odgovori
+1
1 0
kimi2
05. 10. 2026 10.53
dej zgin raj delat pošteno,lenuh
Odgovori
+16
18 2
Agent Provokator
05. 10. 2026 11.02
ti pa kao delaš?
Odgovori
-7
0 7
Stauffenberg
05. 10. 2026 10.50
A se je greznica v Sloveniji odprla?
Odgovori
+20
20 0
Deep1
05. 10. 2026 10.50
Bože se smili!
Odgovori
+16
16 0
Japa Jade
05. 10. 2026 10.43
Repić leta 2015 pogojno obsojen zaradi požiga kolibe v Štepanjskem naselju leta 2008, v katerem je umrl 56-letni brezdomec. Leto pozneje je v trgovini v Mostah udaril in z nožem zabodel varnostnika...
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+26
26 0
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