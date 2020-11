Aleksander Čeferin naj bi se srečal s predsednico Evropske komisije

Delov dopisnik iz Bruslja poroča, da naj bi se prihodnji četrtek sestala predsednik Uefe, Aleksander Čeferin, in predsednica EK, Ursula von der Leyen. Govorila naj bi o sodelovanju med Evropsko komisijo in Uefo glede kampanje za zeleni načrt, pravic LGBTQ skupnosti, integracije in boja proti rasizmu.

Za več informacij o srečanju smo se obrnili na Evropsko komisijo, na odgovore še čakamo.