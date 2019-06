Čeferin: Zagotovo se ne bom najavil in prišel ponujat usluge katerikoli vladi

Da ima Aleksander Čeferin jasno vizijo, dokazuje dejstvo, da bo imela UEFA v letošnjem letu rekorden, več kot pet milijard evrov visok proračun, da se na svoji poti preobrazbe koncepta Lige Prvakov, ki jo izjemno radi gledajo tudi Slovenci, ne podreja niti najbolj vplivnim svetovnim politikom, tudi francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu ne.

To dokazuje njegov odziv na Macronove besede, izrečene na odprtju svetovnega nogometnega prvenstva za ženske, da morajo Francozi zaščititi svoje klube in njihov model nogometa in da moramo biti previdni pri spremembah Lige prvakov ter da pri tem ne smemo pozabiti na solidarnost. Čeferin je takšne Macronove izjave označil za vmešavanje politike v šport. In zakaj ob Macronovih besedah ni ostal tiho?

"Pomembno se mi zdi, da se politika ne vmešava v šport,"je Čeferin dejal za 24UR ZVEČER. "Politika se ne sme vmešavati v šport, še posebej v času rastočega populizma, ko se šport izkorišča za pridobivanje političnih točk. Uefa bo skrbela za evropski nogomet skupaj s svojimi nacionalnimi zvezami in nobena država, niti velika niti mala, na to ne bo imela vpliva," še zatrjuje.

Macron je pri ocenjevanju sprememb Lige prvakov govoril tudi o solidarnosti. Gre pri spremembi Lige prvakov res v smeri, da bo to postalo elitno, zaprto tekmovanje za najbogatejše klube? "Niti slučajno,"odgovarja Čeferin: "Tekmovanje v Ligi prvakov bo vedno ostalo dostopno 55. državam članicam Uefe. Gre za populistične izjave nekaterih predstavnikov velikih lig, ki se bojijo vpliva in moči Uefe in jo zato poskušajo oslabiti."

"Želel bi povedati, da Uefa letno nameni samo za solidarnostna sredstva 240 milijonov evrov. Koliko namenijo največje evropske lige, kot je francoska, italijanska, nemška? Nič. Če nekdo govori o solidarnosti, mora najprej pogledati na solidarnost v svoji ligi, potem pa se lahko začnemo pogovarjati o Uefi,"še dodaja.

'Smo ravno prav zahodno usmerjeni in ravno prav vzhodno usmerjeni'

Odkar je Čeferin prvi človek Uefe, se vrata v to organizacijo odpirajo tudi drugim Slovencem.Damir Skomina je tako sodil na finalu Lige prvakov."Jaz bi lahko vplival na odločitev o Damirju Skomini tako, da se ne bi strinjal s predlogom, da je on sodnik v Ligi prvakov. On je bil že prej odličen sodnik in bil je predlog sodniške komisije, da si ravno Damir Skomina zasluži soditi v finalu. Za finale se vedno o predlogu obvesti in vpraša za soglasje predsednika, in jaz sem se seveda s tem predlogom strinjal."

Ali zgodba Čeferina, Skomine pa Jana Oblaka, ki je postal najdražji nogometni vratar na svetu, kaže, da lahko v svetovnem merilu uspejo tudi Slovenci? "Večkrat sem že povedal, da smo Slovenci mnogo bolj sposobni kot sami mislimo, da smo. Mi smo ravno prav zahodno usmerjeni in ravno prav vzhodno usmerjeni. Govorimo tuje jezike. Imamo pa velik problem s strahom pred avtoriteto iz tujine. Pogosto nimamo dovolj samozavesti. Morali bi se zavedati, da smo sposobni, morali bi se zavezati, da lahko dosežemo praktično karkoli. In ko bomo to mentaliteto spremenili, bo še več ljudi uspelo v svetu."

Kaj pa bi bilo treba spremeniti v miselnosti politikov? Zdi se, da ima Slovenija dobro geostrateško lego, neokrnjeno naravo, varnost in zdravo podjetniško jedro, pa politika še vedno ne uspe narediti preboja, ki bi omogočil razcvet slovenske družbe? "Nerad ocenjujem politike," pravi Čeferin, a doda: "Lahko pa rečem, da naš izjemen birokratski sistem, naša prepredenost z lobiji, ki obvladujejo gospodarstvo, pravzaprav onemogoča marsikoga, ki bi bil pripravljen investirati v Sloveniji. Mislim, da bi se morala politika predvsem čim bolj ločiti od gospodarstva, morala bi stimulirati gospodarstvo in zagotovo bi bila naša situacija še boljša."