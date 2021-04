Pogovor z Aleksandrom Čeferinom: 'Nogomet lahko začne ali ustavlja vojne'

Boj za evropski nogomet: kako se je prvi mož Uefe zoperstavil Superligi? Kako se je odvijalo zadnjih 48 ur, ki jih je spremljal ves svet? Zanimivo, da se je oglasil celo madžarski predsednik vlade Orban, ki ga je podprl. Kako Čeferin gleda na njegovo podoro in dejstvo, da se je oglasil? Kaj zdaj sledi, je dobljena vojna ali samo bitka?

Spopad, kot ga še ni bilo. Spopad za milijarde, ki je vase poskral bogate, revne, najvplivnejše politike in športno javnost, je potrdil, da je nogomet mnogo več kot šport. Poskus ustanovitve Superlige je povzročil evropski upor proti tistemu kapitalu, ki misli, da lahko, ne da bi se oziral na družbo in male ljudi, doseže vse. Da lahko kupi vse, tudi navijače, ki so ustanavljali klube. In klube zapre v zlati stolp, v katerem bodo nogometaši z igrami v zaprti ligi, v katero ni vstopa za klube, ki so zrasli na temelju ideje, da je nogomet pokazatelj tega, da ni vedno treba biti bogat ali velik, da lahko premagaš bogatejšega in večjega od sebe. In to evropsko idejo, pogled na svet in politiko, so, če so se tega zavedali ali ne, želeli uničiti ustanovitelji superlige s Florentinom Perezom na čelu. Ni jim uspelo zaradi upora navijačev, ki svojih klubov ne dajo, ter voditeljev dveh svetovnih velesil – britanskega premierja Borisa Johnsona in francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki sta takšni ustanovitvi superlige odločno nasprotovala. Pa tudi zaradi Slovenca Aleksandra Čeferina, ki se je kot prvi mož Uefe ostro postavil proti ustanoviteljem Superlige, in kot kaže dosegel tisto, kar so mnogi mislili, da mu ne bo uspelo. Da je s pomočjo navijačev ustavil najbogatejše in najvplivnejše miljarderje na svetu.

Aleksander Čeferin

V oddaji 24UR ZVEČER so gostili predsednika Evropske nogometne zveze Uefa. Na uvodno vprašanje, kje smo zdaj – ali je Superliga, ki bi obračala milijarde, po 48 urah mrtva, je Čeferin brez dvoma zatrdil, da je. "Superlige po mojem mnenju sploh nikoli ni bilo. Bil je nek poskus ustanovitve neke fantomske lige bogatih, ki ne bi upoštevala nobenega sistema, ne bi upoštevala piramide nogometa v Evropi, tradicije, kulture, zgodovine. In jaz sem mojim delegatom na kongresu, ki so prišli dan prej in bili zaskrbljeni, kaj bo z nogometom, rekel: Dajte mi 24 ur, pa te lige ne bo več," odgovarja. Kdaj in kje pa se je zgodil prelom, ki je pokopal miljarderje, ki so ustanavljali Superligo? Je bil to včerajšnji upor navijačev Chelesea, ali je, kot pravi njegov nekdanji tesni sodelavec in prijatelj Andrea Agnelli, ligo pokopal britanski predsednik vlade Johnson? "To je bil skupek različnih dejavnikov. Najprej se je začelo z našo izjavo skupaj z ligami in ostalimi klubi, ko smo ostro nasprotovali temu, da bi se ta liga ustanovila. To je bilo v nedeljo popoldne. Ponoči so prišli z izjavo za javnost in najavili, da ustanavljajo to ligo. Zjutraj smo imeli izvršni odbor, smo potrdili vse spremembe in po tem sem imel tiskovno konferenco, kjer sem povedal vsa ozadja, odkrito, kot se je le dalo. Po tem je takoj prišel odziv iz kabineta predsednika vlade Združenega kraljestva Johnsona, zelo hitro se je oglasil francoski predsednik Macron. Največ pa so seveda pripomogli navijači, ki so uprizorili pravo revolucijo in niso dopustili, da se jih prezira, da se jih ne upošteva in misli, da se jih lahko kupi." "Ne dvomite, ne podpiramo ustanovitve Superlige, mislim, da ni v interesu navijačev in nogometa. Kako je potem lahko prav, da imamo razmere, ko smo ustvarili nekakšen kartel, ki klubom preprečuje, da bi tekmovali in se pomerili drug z drugim, kot je treba? Tako sta odvzeta vse upanje in vznemirjenje navijačev po državi. Mislim, da krši osnovna načela tekmovanja in če bo treba zavarovati to načelo tekmovanja, bomo iskali, kot sem rekel, način, pravno rešitev, ampak upam, da lahko sami najdejo pot naprej," pa je sinoči v izjavi dejal britanski premier Johnson. Kako to, da se je angleški predsednik vlade tako odločno postavil proti novi Superligi? Kot pišejo angleški mediji, je bil usoden njegov klic, v katerim je lastnikom angleških klubov sporočil, "da lahko posrbijo za res visok davek na luksuz in da lahko po zaslugi Berxita zelo zapletejo postopke izdajanja dovoljenja za začasno bivanje tujih nogometašev v Angliji". Čeferin pravi, da se predsednik vlade Združenega kraljestva še kako dobro zaveda, koliko nogomet pomeni njegovim državljanom. "Zaveda se, da so državljani pravzaprav eden najnižjega ekonomskega razreda, težko živijo, namenijo pa zadnji denar za to, da si ogledajo nogometne tekme, ki so njihova strast, sprostitev, ki so del kulture Evrope, del zgodovine. In meni se je zdela reakcija zelo logična – njemu ni bilo vseeno, kaj se bo zgodilo z nogometom, ker bi to vplivalo seveda na državljane."



Pa je bil v stiku z britanskim premjejem Johnsonom tudi osebno, kdo je koga poklical? "Bila sva v stiku in tudi z njegovim kabinetom sem še danes govoril. Oni so reagirali odlično; moram reči, da me je navdušila njihova učinkovitost. Takoj so povedali, da so nam na voljo za karkoli, da bodo šli v javnost z zelo ostro izjavo. In ogromno je pripomogla ta reakcija angleške vlade."

Predsednik Uefe sicer velja za zelo sposobnega človeka, kar dokazuje tudi dejstvo, da je v 48 urah ustavili nastanek nove Superlige. Pa res ni vedel ničesar o njenem nastanku? Vanj je vendarle bilo vpletenih 12 lastnikov, potem so tu še pravniki ... Čeferin odgovarja, da takšne teorije zarote pravzaprav že dolgo ni srečal. "Mi smo se dogovarjali s klubi, ampak to je 247 klubov v Evropi, ki so člani Evropske klubske asociacije – o prihodnosti Lige prvakov po letu 2024. Največ sem se pogovarjal prav s predsednikom klubske asociacije, ki mi je vedno zatrjeval, da so z nami. Vsake toliko časa sem slišal neke govorice, da se nekaj pripravlja, ampak jaz sem morda naivno rekel, da ne morem verjeti – da se ljudje z mamo pogovarjajo vsak dan, da se pravzaprav pogajajo z nami glede prihodnosti in 'imajo nekaj zadaj'. Kar se je na koncu zgodilo je, da me je v četrtek poklical izvršni podpredsednik Manchester Uniteda in rekel: Odlične reforme ste pripravili, jaz jih zelo podpiram in sem vesel, da bomo jutri glasovali o tem. V petek smo jimeli sestanek, ki ga je vodil Andrea Agnelli, kot takratni predsednik klubske asociacije, in vsi so glasovali za spremembe, kot smo jih predlagali mi na Uefi. Torej isti ljudje, ki so takrat že podpisali nekaj drugega, so glasovali za spremembe ... Potem je pa zgodba še bolj zapletena." 'Bolje biti naiven, kot pa lažnivec' Pa je bil ob obljubah Agnellia, ki je bil tudi njegov zasebni prijatelj – je nenazadnje tudi krstni boter njegovi hčerki – preveč naiven, ker mu je verjel, da ne igra dvojne igre, da je proti Superligi? Čeferin odgovarja, da morda. "Morda sem bil naiven, vendar jaz vedno pravim, da je bolje biti naiven, kot pa lažnivec. Jaz sem samo naiven." Kdaj pa je vedel, da ga je Agnelli izdal? Ko je v soboto zvečer izklopil telefon in se ni več javil? Pravi, da je bila sobota resnično zelo zanimiva. Zjutraj je najprej dobil klic od nekoga, ki ga sicer ne želi omenjti, in ki mu je rekel, da ima zanesljive informacije, da naj bi v nedeljo ponoči objavili ustanovitev neke Superlige. "Potem sem dobil klice petih klubov od teh 12, vsi so se mi opravičevali, da jim je žal, ampak da so to morali podpisati. Ker če ne bi, bi izpadli iz te lige in tako naprej. Takoj sem poklical Agnellia, ni se javil. Potem sem ga počasi le dobil na telefon, sem rekel, kaj je na tem, in mi je rekel: To so bedarije, to ni res, to je vse izmišljeno. Potem sem rekel ok, če je izmišljeno – ker toliko pa spet nisem naiven – potem pa dajva narediti izjavo za javnost in povejva, da ni nič na tem. Je rekel: Odlično, ti pripravi osutek, pa se slišiva. Nato sem ga spet poskušal dobiti z osnutkom, pa sem ga počasi le dobil in je rekel, da mu osnutek ni čisto všeč, da bo malo spremenil in me pokliče. Pa ni nikoli več poklical in izklopil je telefon." To se je dogajalo v soboto zvečer oziroma v noči iz sobote na nedeljo. "Takrat sem se vozil v Švico, potem pa sem dobil klic še zadnjega od 12 klubov, ki je podpisal. Rekel mi je: Glejte, jaz moram jutri zjutraj podpisati, sicer ne bom del tega. Jaz sem mu povedal: Prav, pač jutri začnemo vojno. Če je tako, ste jutri vi moji sovražniki. In so rekli: Mi bi radi bili prijatelji, v okviru Superlige. A sem rekel, da to pač ne obstaja. In tako se je potem začelo. V nedeljo ponoči, mislim da okrog polnoči, enih, so objavili. Kar je spet zanimivo – gre za evropski nogomet, objavili pa so sredi noči. Očitno za ameriški trg. Kar pa je posebno in še dodatno razjezilo nekatere navijače."

Čeferin pravi, da mu toliko laži, kot mu jih je povedal Angelli, ni povedal še nihče. On pa je za agencijo Reuters danes dejal, da je prekinitev odnosa s predsednikom Uefe podrobnost iz zasebnega življenja. "Ja, prav. Jaz mislim, da če se pogovarjaš o poslu, to ni zelo zasebno. Če bi se pogovarjala o tem, kam gremo na dopust, pa kaj delajo otroci, o tem jaz javno ne bi govoril. Če pa nekdo postavi pod vprašaj usodo evropskega, kar pomeni tudi usodo svetovnega nogometa – zaradi svojih konstantnih neresnic, je pa to še kako javna stvar, ki se mora deliti. In jaz sem to vedno pripravljen potrditi. Seveda je pa težko to priznati, pa je verjetno raje reči, da je to zasebna stvar." Misli, da je prišlo do poskusa ustanovitve lige, ker sta ga Perez iz Real Madrida in solastnik Manchester Uniteda Joel Glazer podcenjevala? Čeferin pravi, da bi to težko rekel. "Ne vem, možno tudi to. Zagotovo, če gre nekdo v takšen projekt, tako nepreverjeno, potem podcenjuje ne samo mene, ampak celo situacijo. Ti ljudje so nenazadnje zelo bogati, tako da me je čudilo, da niso vedeli, v kaj so stopili. Dejstvo pa je, da ne pričakujem, da me bo še kdorkoli v nogometu v prihodnje podcenjeval." 'Grozljivo, da ti profit toliko pomeni, da ti niti ena vrednota več ne velja' Čeferin je takrat dejal torej tem lastnikom klubov, ki so ga iz sobote na nedeljo ter nato še v nedeljo klicali, da so potem v vojni – če ne odstopijo od tega projekta. Za lastnike klubov in menedžerje, ki so se priključili Superligi je nato uporabili težke besede – govoril je o kačah, o tem da je pri nekaterih pohlep tako močan, da izpuhtijo vse človeške vrednote, da gre za dvanajsterico umazanih. Zakaj je uporabili tako močne besede, ki jih nikoli več ne more vzeti nazaj? "Meni je pravzaprav grozljivo, da ti, ob tem da si enormno bogat, profit toliko pomeni, da ti niti ena vrednota več ne velja. Lahko govoriš neresnice; jih lahko, ne da bi igralci, trenerji, kdorkoli vedel, enostavno odpelješ na novo tekmovanje. Meni je rekel Zvonimir Boban: Jaz sem podpisal za Milan zato, ker je hotel osvojiti Ligo prvakov. Da ne bi podpisal takrat, če bi ustanavljali neke fantomske lige, ki bi zadovoljile samo določeno število bogatašev. Zame je – ne želim uporabiti preostrega izraza – ampak naravnost grozljivo, da je pohlep lahko tako močan, da ti je čisto vseeno za šport, ki ga imamo radi, za evropsko kulturo, za evropsko tradicijo, za navijače in nenazadnje tudi za osebna prijateljstva." Predsednik novoustanovljene lige in predsednik Real Madrida Perez pravi, da je Čeferin užalili Agnellija, kar da je povsem nesprejemljivo. In da se Uefa mora spremeniti, da si ne želijo predsednika, ki žali druge predsednike. Prvi mož Uefe na to odgovarja, da je on predvsem predsednik Superlige, ki ni obstajala in v tem trenutku pravzaprav predsednik ničesar. Kot drugo pa, da že dolgo ve, da si Perez ne želi predsednika, kot je on. "Pa mi je to še večja spodbuda, da bom ostal." A zakaj ga Perez noče? "Ker si želi predsednika, ki bi ga ubogal, ki bi ga poslušal in ki bi naredil tako, kot on misli. Jaz pa poskušam narediti tako, kot mislim, da je dobro za evropski in svetovni nogomet." Zanimivo sicer je, da kljub njegovim močnim zahtevam, se celotna angleša šesterica vrača. "Rad bi se opravičil vsem navijačem in podpornikom nogometnega kluba Liverpool za razdor, ki sem ga sprožil v zadnjih 48 urah. Čeprav je popolnoma jasno, je treba vseeno povedati, da ta projekt ne bi mogel nikoli zaživeti brez podpore navijačev. V Angliji ni nikoli nihče menil drugače. V teh 48 urah ste bili glede tega zelo jasni. Slišali smo vas. Jaz sem vas slišal. Rad bi se opravičil Jurgenu Kloppu in Billyju Hoganu, vsem igralcem, vsem, ki so zelo trdo delali v klubu, da bi bili naši navijači ponosni. Za ta razdor ne nosijo nobene odgovornosti," je sporočil lastnik Liverpoola John W. Henry. Tukaj je tako evidentno, kakšno moč imajo pri vsem tem navijači. Čeferin se strinja, da je njihov amoč pravzaprav enormna. "Navijači so zelo številčni, izjemno ljubijo svoj klub in če se navijači razjezijo, je to ene vrste revolucija. In nobena država si tega ne more privoščiti. Se mi zdi zelo odgovorno od predsednika vlade Združenega kraljestva, da je ostro stopil na stran navijačev, ne le zaradi kulture in ljubezni do nogometa, temveč tudi ker to zagotavlja red v državi." Je to torej tisto, kar so pri tej zgodbi milijarderji podcenili – ravno moč navijačev, ki je v Evropi drugačna kot v ZDA? "Po eni strani ne gre le za ameriške lastnike, temveč tudi za kar nekaj evropskih lastnikov. Vsi skupaj so podcenili vse nas. To je značilno za ljudi, ki so v glavnem obkroženi s tistimi, ki jim prikimavajo in ki jim govorijo, da so najboljši, najlepši in najpametnejši. Res pa je, da vsi lastniki klubov iz ZDA, ki so v Evropi in jih je še veliko, nimajo enakega pogleda. Govoril sem z lastnikom Rome, z lastnikom Marseilla, ki sta ameriška milijarderja in sta me poklicala in javno izjavila, da se nikoli ne bi pridružila takšni ligi, ker spoštujeta navijače in tradicijo kluba. Tako da bi se mi zdelo krivično, reči da so ameriški lastniki drugačni – res je da je njihov sistem športa drugačen, eni se zelo dobro pozanimajo, drugi pa so to ugotovili sedaj." Za kakšen spopad pa je pravzaprav šlo tu? Dveh pogledov, kaj naj bi nogomet bil? "Mlade še kako zanima nogometna tekma, to je meni popolnoma jasno. Dejstvo je, daje nogomet šport, da je strast, šola življenja, da se iz nogometa lahko naučiš. Tudi sam sem se. Na nogomet ne moreš gledat kot na produkt, na igralce ne moreš gledati kot na stranke oziroma potrošnike. Ne moreš namesto rezultata po tekmi gledati koliko imaš na računu ali koliko novih sledilcev imaš na Twitterju. To je postalo običajno pri določenih lastnikih velikih klubov in enostavno so izgubili stik z realnostjo in ta realnost se jim je pokazala v Veliki Britaniji pred 24 urami ali nekaj takega."

"En španski novinar me je po kongresu vprašal, zakaj se ne pogovarjam z njimi. Odgovoril sem, da saj smo se dve leti pogovarjali z njimi, potem so pa sredi noči izginili. Jaz jih ne bom iskal po Evropi, da se z njimi pogovarjam. Zdaj bi seveda vsi raje dialog in saj ne pravim, da se ne bomo pogovarjali. Mislim pa, da bomo morali oceniti, kakšna je situacija za kakšen konkreten klub in nato videti, kako se bo vse skupaj izteklo. Ampak najprej moraš biti vsaj približno pošten, da lahko pričakuješ dialog z druge strani." V katerem primeru ga bo on s to drugo stranjo začel? Angleški klubi se opravičujejo, po drugi strani Perez ne popušča ... Kaj pričakuje? Čeferin poudarja, da ne bi želel, da je videti, kot da gre zanj in za Pereza. "Tu gre za nogomet. Jaz lahko sedim zraven vsakega, poleg tega pa na tekmah, ki jih organiziramo, tudi jaz postavim sedežni red. Tako lahko koga postavim tudi nekoliko bolj stran od sebe. Dejstvo je, da če bo želel katerikoli klub igrati v našem tekmovanju, bo moral pristopiti do nas in bomo morali stvari, ki so se zgodile, zdaj urediti. Nočem pa iti v podrobnosti, saj se tudi s pravno ekipo še dogovarjamo o tem. Bi pa rekel, da je zelo dobra odločitev angleških klubov in da bomo upoštevali tudi to, da so priznali svojo napako, da razumejo, da so ravnali narobe ... Saj vsi delamo napake." Ga je mogoče pri tej igri razočarala na primer Barcelona in njihov predsednik? "Do neke mere so me razočarali vsi, moram pa reči, da morda me je Barcelona še najmanj. Laporta je bil namreč izvoljen pred zelo kratkim časom in z njim sem govoril dvakrat ali trikrat. On je bil pod precejšnjim pritiskom zaradi finančne situacije v kateri je nogometni klub, on pa je to podedoval – ni bila njegova krivda, da je situacija taka. Zato je bil očitno pod močnim pritiskom, hkrati pa si je kot zvit pogajalec zagotovil izhodno strategijo. Morda bi želel reči še nekaj, kar je Perez povedal prej – klubi imajo izgube, ampak tudi zato, ker so slabo vodeni. Če preplačuješ igralce, neustrezne igralce, in zato ne dosežeš rezultata, ti to pomeni izgubo. Na primer Bayern Munchen nima izgube in je zmagal Ligo prvakov. Tako da ni se vedno izgovarjati le na covid-19, na katerega se mnogi izgovarjajo. Je pa tudi predsednik nemške lige rekel: Žalostno vodenje klubov." Koliko pa je bilo pomembno to, da Bayern ni stopil na ta voz? Po mnenju Čeferina, zelo. "Neprestano sem bil v stiku z generalnim direktorjem Bayerna Karl-Heinz Rummeniggejem in z generalnim direktorjem Borussije Dortmund Hans-Joachim Watzkijem, ki sta bila velika podpora, maksimalno podporo pa nam je ponudil predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi, ki bi po neki logiki bil lahko eden prvih, ki bi se lahko pridružil tej zgodbi s Superligo." In zakaj se ni? "Ker verjame v nogomet in ker Emir verjame v nogomet, ker vejame, da se piramide ne sme porušiti, ker se je srečal s svojimi navijači, ker oni delajo s svojimi navijači. On je bil ena velika opora in stalno je bil z nami, brez njega Rummeniggeja in Watzkeja bi nam težje uspelo." 'Moraš biti velik, da priznaš napako' Florentino Perez in še dva kluba sicer vztrajajo pri tej ligi – kako naprej? "Danes sem dobil zelo zanimivo šalo od enega kluba, kjer je razpored tekmovanja, na katerem igrata vsak dan le Real in Juventus. Bomo še videli, kaj bo drugi teden. Ravno jutri zjutraj imamo sestanek, ampak če se je v 24 urah po kongresu zgodilo toliko, pričakujem, da se bo do petka zgodilo še marsikaj. Verjemite, da kdorkoli pravi, da je popolnoma miren v tej situaciji, ne govori resnice. Situacija je zelo zapletena in ni zapletena za Uefo. Mi imamo na svoji strani 235 od 247 klubov ... no, smo jih imeli, zdaj pa jih imamo 244. Vsi so z nami. Včeraj sem dobil praktično od vseh klubov v Evropi SMS-e podpore. Tako da zdaj pričakujemo ,da bodo vsi spoznali svojo napako in trpeli ustrezne posledice. O tem bomo govorili naslednji teden." Kaj to pomeni za Real – da bi lahko odigral polfinale? "Ključno je, da se je sezona že začela, ključno je, da bi televizije uveljavljale odškodninski zahtevek proti nam, če polfinala ne bi odigrali. Zato je relativno majhna možnost, da te tekme prihodnji teden ne bi bilo. Bo pa v naprej malce drugače." Kako drugače? Lahko ta liga v tem formatu še zdrži? Govorice so, da so dodatnim klubom ponudili dodaten denar ... Predsednik Uefe meni, da so precej kontradiktorni v svojih izjavah. "Jaz nimam kje najti milijard, da bi jih ponudil angleškim klubom. Poleg tega pa se klubi, če bi jim ponudil milijarde, ne bi opravičevali, temveč bi prešli na drugačen način. Oni točno vedo, da so naredili napako, klicali so me in to spoštujem. Moraš biti velik, da priznaš napako in zato imam večje spoštovanje do teh klubov, kot do tistih, ki vstrajajo na nečem, za kar sami pravijo, da ne obstaja. To je pravzaprav relativno smešno." Njihova vrata so torej odprta za tiste, ki bodo poklicali. "Vrata Uefe so odprta, hkrati pa bo vsakdo moral trpeti posledice za svoja dejanja," dodaja. Pa je človek, ki lahko gre čez to, kot predsednik Uefe? Da da interese Uefe pred sebe? Čefern zagotavlja, da to lahko loči. "Jaz mislim, da je nogomet ena izjemna, no zanimiva, dejavnost. Mislim, da vsi ti klubi so del Uefe. Seveda pa osebnega odnosa z določenimi ljudmi nikoli več ne bom imel. To jaz vedno lahko ločim."

Kdaj pa je Čeferin vedel, da bo projekt Superlige propadel? Pravi, da je v sebi zagotovo vedel v ponedeljek zjutraj, takoj po njihovi objavi v nedeljo ponoči. "V sebi sem bil prepričan in tako sem rekel tudi svojim delegatom na kongresu: V 24 urah od danes tega ne bo več. Zagotovo sem bil pa prepričan po kongresu, ko sem začenjal dobivati klice klubov, ki so izstopili." Od kje mu to suvereno prepričanje, da bo tako? "Moje stanje se ne bi v ničemer spremenilo, če bi se Superliga zgodila. To, kar ljudje ne vedo, je, da Uefa redistribuira 90 odstotkov vseh svojih sredstev nazaj v ženski nogomet, v amaterski nogomet in po državah, kjer ni toliko denarja. Jaz sem enostavno verjel v moč nogometa. V teh petih letih, kar sem tukaj, sem spoznal to enormno moč. Nogomet lahko začne ali ustavlja vojne. Nogomet lahko sproža izjemne družbene premike in jaz sem bil popolnoma prepričan, da posebej v Angliji, navijači ne bodo popustili. In vedel sem po reakcijah predsednika vlade Johnsona in Macrona, predsednika madžarske vlade Orbana in evropske komisije, da bo tega kmalu konec." Kako gleda na podporo Orbana? "Orban je velik ljubitelj nogometa; on obožuje in spoštuje nogomet. Všeč mi je bilo, da je tudi on podprl to."

Kaj je bila prva stvar, ko je prišel po teh 48 urah nazaj domov v Grosuplje? Ogovarja, da je osem ur vozil sam iz Švice, da je prišel domov, kjer ga je čakala cela družina. "Močno jih je skrbelo zame, saj so vedeli pod kakšni pritiskom sem, vedeli so, koliko je v igri. Tako da je bila prva stvar, ki sem jo naredil, ko sem prišel domov, ta, da sem si natočil en dvojni viski. Da sem se malo umiril in da sem potem lahko zaspal." Na vprašanje, kdo v družini pa mu je najbolj stal ob strani, pa odgovarja, da vsi. "Imamo eno skupino z ženo, hčerkami, dvema fantoma od hčera, ki so mi pisali dan in noč. Oče je bil zelo zaskrbljen, jezen je bil, ker sem šel naravnost s kongresa v avto in na pot, zahteval je, da v Švici prespim, ampak ga nisem ubogal. Tudi brat in sestra, tudi prijatelji. Včeraj sem imel 3800 neodgovorjenih SMS-ov." Kdaj v teh dveh dneh se je počutili najbolj samega? "Najtežja situacija je bila v soboto zvečer, ko sem se pripeljal v Švico. Ko sem videl, da so se ljudje, za katere sem mislil, da so mi blizu, zlagali. Potem ko prideš v stanovanje, kjer si sam, kjer ni družine in se ti po glavi podijo vse misli, kaj se bo zgodilo z evropskim nogometom, kako ga ohraniti ... Ko sem se naspal in ko se zjutraj zbudil, pa sem bil prepričam, da nam bo uspelo." In česa se je naučil iz te zgodbe? "Naučil sem se to, da denar ni vse. Da denar ne more kupiti vsega, da če gre kapital predaleč, pride do izjemnega odziva ljudi. Naučil sem se, da te lahko tudi tisti, za katere si mislil, da ste si blizu, izdajo oziroma se ti zlažejo. Raje vidim, da se lahko pogledam v ogledalo, vedno. Takšni, ki ne govorijo resnice, se pa zelo težko," še sklene.