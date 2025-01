Aleksander Merlo s čela postojnske porodnišnice v pokoj

Merlo je decembra dobil Hipokratovo odličje zdravniške zbornice za življenjsko delo, in sicer za izjemne dosežke na področju ginekologije in porodništva v Sloveniji, predano delo ter krepitev zaupanja v zdravstveno oskrbo in ugled slovenskega zdravništva.

Lani pa je njegovo ime v javnosti odmevalo zlasti zaradi njegovega poskusa vstopa v politiko. Pred zadnjimi evropskimi volitvami je namreč sprva veljal za najverjetnejšega nosilca liste Gibanja Svoboda, nato pa pristal na zadnjem mestu kandidatne liste Zelenih Slovenije, katere nosilec je bil še en "odpadli" kandidat Svobode Klemen Grošelj.