Če vas ni na TikToku, ne obstajate. Tega se zaveda čedalje več slovenskih estradnikov in politikov. Gre za najhitreje rastoče družabno omrežje, kjer je glavni poudarek na kreativnih videih. Nekateri Slovenci imajo na tem omrežju na milijone ogledov. Zato je Aleksander Pozvek tokrat preverjal, kako postati TikTok zvezda. A ko se je vrnil v redakcijo, so bile njegove prve besede: "Premalo časa imam. Pa saj sploh ne vem, ali je to zame."