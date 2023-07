Ste slabo spali? Morda je za to kriva polna luna oziroma v tokratnem primeru super luna? Kakšen vpliv ima in kaj nas čaka v prihodnjem tednu? Aleksander Pozvek se je odločil, da bo s pomočjo astrologinje Teodore napovedal, kdaj nas čaka kakšna reforma, kdo bo novi koordinator stranke Levica in ali bo zdravstveni minister Bešič Loredan preživel interpelacijo.