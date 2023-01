Ali veste, kdo so Uroš Brežan, Bojan Kumer in Igor Papič? Kot smo videli v ponedeljek, večina ni vedela, da gre za ministre 15. slovenske vlade. V državni zbor se je odpravil Aleksander Pozvek in spoznal vse tri ministre, ki jih niste poznali. Pomagal jim je pri odprtju svojega Instagram profila, odkril pa je tudi njihove številne talente. Morda pa bodo po tem ministri bolj prepoznavni.