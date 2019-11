Aleksandra Pivec potrdila kandidaturo za predsednico Desusa

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je za STApotrdila, da je podala soglasje h kandidaturi za predsednico Desusa. Na januarskem kongresu bo tako izzvala dolgoletnega predsednika DeSUS Karla Erjavca:"Soglasje h kandidaturi sem podala iz spoštovanja do velikega zaupanja in podpore, ki so mi jo v zadnjih tednih in dneh izkazali posamezni člani in članice, pa tudi teritorialne organizacije naše stranke," je pojasnila v pisni izjavi in dodala, da njena prvotna namera ni bila, da se na kongresu DeSUS pojavi kot kandidatka za predsednico stranke, a se je po tehtnem premisleku vseeno odločila za ta korak.

DeSUS potrebuje svežo energijo

Po njenih besedah številni člani, ki v stranko verjamejo in ji zaupajo, menijo, da DeSUS potrebuje svežo energijo, odprte odnose, skupinsko delo in soodločanje ter aktivno udeležbo pri obravnavi tem, ki so pomemben del strankinega volilnega programa. Zagotovila je, da svoje kandidature ne smatra kot tekme z drugimi kandidati, vendar želi članom stranke, volivcem ponuditi možnost demokratične izbire vodstva.