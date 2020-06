Aleksandra Pivec resno demantirala satirično objavo v Totem listu

Aleksandra Pivec pozno sinoči na svojem Facebook profilu: "Fake news/lažne novice! Danes sem bila v časopisu Večer deležna novih provokacij, češ, da bom prejela neko častno priznanje. To nikakor ne drži. Očitno so si pri časopisu Večer omislili neki novi način humorja, ki ga razumejo le oni."

Prvi del, o lažnih novicah, je zapisala z velikimi tiskanimi črkami (spletni bonton pravi, da to pomeni kričanje) in ga opremila s klicaji.

10 ur pozneje pa sprememba: namesto z opozorilom o lažnih novicah se zdaj njen zapis začne s: "Satira Totega lista, ki je vznemirila in povzročila mnoge reakcije".

Po prespani noči ali pa po številnih osuplih in, priznajmo, tudi posmehljivih odzivih na družbenih omrežjih je predsednica strake DeSUS očitno prepoznala svojo zmoto in uspela ločiti satiro od lažnih novic. Naj ji prišepnemo še, da je "neki novi način humorja", ki ga Večer neguje v prilogi Toti list, februarja praznoval častitljivih 82 let.