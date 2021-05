Alen Kobilica z električnim tandemom na promocijsko etapo Gira d'Italia

Električno tandemsko kolo je izdelal nemški proizvajalec koles po naročilu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Danes ga je na novinarski konferenci predstavila Mestna občina Nova Gorica (MONG) skupaj s članico slovenske smučarske reprezentance Ano Bucik in nekdanjim slovenskim nogometnim reprezentantom Matejem Rožičem Mavričem , preostalima dvema slovenskima udeležencema promocijske etape E-bike, so sporočili predstavniki iz MONG.

Kot so nam sporočili iz MONG, je novogoriški podžupan Simon Rosič , ki je k sodelovanju v etapi povabil Alena Kobilico in s tem dal pobudo za pridobitev električnega tandemskega kolesa, o načrtovani promocijski etapi povedal, da gre za posebno zgodbo v kontekstu Gira d'Italia. V prvi vrsti je namenjena promociji množičnega kolesarjenja, po drugi strani pa promociji kolesarjenja z električnimi kolesi. "Ideja, da naredimo skupno ekipo Gorice in Nove Gorice s šestimi kolesarji, se nam je zdela seveda izjemna v luči čezmejnega sodelovanja. Hkrati pa smo začeli izbirati, kdo bodo tista tri imena, ki bodo na njej zastopala barve tako našega mesta kot tudi celotne Slovenije. Izredno sem ponosen in vesel, da smo sestavili trojko z imeni Ana Bucik, Matej Rožič Mavrič in Alen Kobilica, ki na nek način predstavljajo mešanico vrhunskega športa, hkrati pa osebnosti v pravem pomenu besede. Lahko rečem, da gre za osebe, ki so navdih in vzor. Ponosni smo, ker vemo, da bodo več kot dostojno zastopali barve naše države na tako uglednem tekmovanju," je prepričan podžupan.

Peljala bo naprej čez Goriška brda in Novo Gorico ter se zaključila v Gorici, tako kot redna etapa Gira. Start etape je predviden dve uri pred začetkom redne etape. Na promocijski vožnji bo sodelovala mešana slovensko-italijanska ekipa, sestavljena iz šestih članov – treh slovenskih, Ane Bucik, nekdanjega uspešnega manekena in člana paraolimpijske reprezentance Slovenije Alena Kobilice in Mateja Rožiča Mavriča, ter treh italijanskih, nekdanjih gorskih kolesarjev Samire Todoneja in Andree Zorattija ter nekdanjega košarkarja Michela Miana .

Ana Bucik pa je na današnji predstavitvi novega električnega tandema dejala, da je vesela in počaščena, da je lahko del te zgodbe in tega lepega nedeljskega dogodka. "Sploh to, da smo v naši občini odprti za nove ideje in da skušamo stvari približati vsem, ne glede na njihove ovire, se mi zdi zelo pozitivno in lep poziv tudi ostalim, da se trudimo in kot okolje prispevamo k takim pobudam. Moja mama dela v centru za usposabljanje invalidnih otrok, zato skušam z raznimi akcijami večkrat pomagati, otrokom polepšati vsaj kakšno uro, narediti kaj drugače, kaj bolj zanimivo,"je ponosna.

Matej Rožič Mavrič pa je poudaril pomen takega mednarodnega dogodka, kot je Giro d'Italia. Meni, da je udeležba na njem zadovoljstvo, poklon, ki ga ne doživiš prav pogosto. "Vemo, da je bil Giro tukaj pred leti, vprašanje je, kdaj bo spet. Upam, da že prihodnje leto. To je zame tudi velik poklon mojemu pokojnemu dedku, ki je bil doma iz Brd. Če bi bil danes živ, bi bil najbolj ponosen na to, da njegov vnuk kolesari po Brdih. V veliko veselje mi bo, da bom na trasi skupaj z bivšimi olimpijci in športniki iz Gorice. To pomeni, da smo skupaj boljši, močnejši, nenazadnje pa tudi bolj prepoznavni," je prepričan nekdanji nogometni reprezentant.

Predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec pa je bil navdušen nad tem, da jim je v kratkem času uspelo kupiti ustrezno kolo. Prepričan je, da je to rezultat sodelovanja z MONG in nenazadnje nadgradnja njihovega programa rehabilitacije slepih in slabovidnih, ki jo izvajajo na severnem Primorskem. "Osebe z oviranostmi usmerjamo v ta šport, saj vemo, da so med nami kolesarji. 5. junija bomo skupaj s Kletjo Brda organizirali 25. maraton Junaki vinogradov, ko bomo vozili s petimi tandemi," je napovedal.

Direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk je pred TIC-em Nova Gorica z veseljem gostila današnjo predstavitev električnega tandemskega kolesa: "V veliko veselje nam je, da je dogodek povezan tudi s humanitarno dejavnostjo. Hkrati je tudi samo kolo za nas priložnost, da na našo destinacijo povabimo slepe in slabovidne, da spoznajo naše krasne kraje s kolesom."