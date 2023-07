Alenka Artnik dosegla nov državni in osebni rekord v potapljanju

Koprčanka Alenka Artnik je dosegla nov osebni in državni rekord v potapljanju. Na spektakularnem tekmovanju Vertical blue 2023 na Bahamih se je z dvojno plavutjo potopila na 107 metrov, to je le dva metra manj od svetovnega rekorda Italijanke Alessie Zecchini. Ker pa je to zgolj njen prvi potop na tekmovanju, so v njeni ekipi prepričani, da se lahko Artnikova potopi še globlje in poseže tudi po novem svetovnem rekordu.