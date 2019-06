Alenka Bratušek: Adria Airways ima na žalost očitno vedno večje težave

Revidiranje lanskoletnih bilanc letalskega prevoznika Adria Airways, ki so jih naredili v družbi PwC, je pod drobnogledom Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Na verodostojnost bilance je vezana licenca za letenje. Če bi jo Adria izgubila, bi to pomenilo prizemljitev letal in stečaj Adrie, je danes poročal portal Siol. "Z omenjeno revizijo smo seznanjeni in v tem ne vidimo nobenih težav. Prepričani smo, da so naši revizorji opravili korektno in strokovno revizijo naših izkazov,"so za portal povedali v Adrii.

Ponovno sta na tleh ostali dve letali, potniki iz Grčije pa so se zaradi tehnične okvare v Slovenijo vrnili z zamudo. Pri Adrii sicer zagotavljajo, da bodo svoje težave odpravili do konca meseca, takrat bodo, kot obljubljajo, letala spet letela po ustaljenih urnikih .

Agencija za nadzor nad revidiranjem bo ocenila, ali so v PricewaterhouseCoopers (PwC) opravili svoje delo, navaja Siol in dodaja, da če bi revizorji PwC tudi zaradi nadzora podvomili o resničnosti računovodskih izkazov Adrie in nanje izdali mnenje s pridržkom ali odklonilno mnenje, bi lahko imelo to pomembne posledice za Adrio.

Opozarjajo tudi na manevre z blagovno znamko Adria. Blagovno znamko so nemški lastniki konec leta 2016 prodali ljubljanskemu podjetju STBE v lasti pravnika z Malte Stefana Beulertza. Adria je na papirju ustvarila osem milijonov evrov prihodkov, toda tega denarja nikoli ni dobila. Podjetju STBE je plačevala licenčnino za uporabo blagovne znamke, ki se je odštevala od kupnine.

Konec lanskega leta je Adria blagovno znamko dobila nazaj. Podjetje STBE je izpeljalo dokapitalizacijo Adrie in v njen kapital vložilo blagovno znamko. Še pred dokapitalizacijo je Beulertz prevrednotil in zvišal vrednost blagovne znamke na 12,5 milijona evrov.Nemci so tako s pomočjo blagovne znamke Adria iz nič na papirju ustvarili najmanj 20 milijonov evrov dodatnega kapitala.

Na manevre z blagovno znamko je postala pozorna že nekdanja revizorka PwC Hedvika Hribšek. Ta je leta 2017 opozorila na nenavadno prodajo blagovne znamke in ustvarjene dodatne prihodke, a se ni odločila za oddajo mnenja s pridržkom ali odklonilnega mnenja. Manj kot tri mesece pozneje je zapustila PwC, še dodaja Siol.

Adria Airways potrdila, da je odpovedala več letov

Adria Airways, ki se že nekaj časa sooča s kritikami zaradi nenadnih odpovedi in združevanj letov, je medtem prejšnji teden potrdila, da je do konca junija odpovedala več letov. V družbi so pojasnili, da so se tako odločili iz tehničnih in operativnih razlogov. V prevozniku predvidevajo, da bodo svoje letalske operacije stabilizirali z začetkom naslednjega meseca.

Na Sioluso medtem zapisali, da so po informacijah njihovih dobro obveščenih virov razlog za množične odpovedi poletov tehnične težave z letali in pomanjkanje posadk. V primeru podobnih težav letalske družbe najemajo letala s posadko, a imajo v Adriji že dalj časa likvidnostne težave, so navedli na portalu.