Odprta vojna za politični vpliv, stolčke in milijone v energetiki

"En primer teh lovk je vsekakor direktor podjetja Eles," je dejala Bratuškova in dodala, da ga je tudi že prijavila KPK. A predsednik protikorupcijske komisije Boris Štefanec je povedal, da na KPK njene prijave do zaključka uradnih ur v petek dopoldne še niso prejeli.

In v opravičilo še bolj nenavadno, da so v državni družbi podobno ravnali tudi v času prejšnjega ministra Petra Gašperšiča , njegova naslednica pa bo po enakem kopitu kot v SODU zdaj kaznovala nadzornike še v dveh energetskih firmah.

Razlog za njeno prijavo je pismo direktorja družbe Eles Aleksandra Mervarja , kjer je za ponoven mandat predlagal svojega prvega nadzornika Andreja Prebila . Za pismo podpore naj bi ga sicer zadolžilo ostalih pet nadzornikov, a ministrica izpostavlja, da "so nadzorniki za to, da nadzirajo vodstvo, ne pa da zlizano delujejo koruptivno".

Merver je še zapisal, da si bo ministrica podredila izbor vodstev v Elesu in Borzenu. "Če sem odgovorna, si bom to pravico, da povem, tudi vzela,"pa je na očitke odgovarjala Bratuškova.

A stroka je do takšnega rušenja korporativnega upravljanja in vpletanja politike v sfero nadzornikov kritična. "Neke avtoritete tak nadzorni svet ne more imeti, zato take uprave tudi ne more učinkovito nadzirati," je opozoril Gorazd Podbevšekiz združenja nadzornikov Slovenije.

Bitka za stolčke, vpliv in obvladovanje državnih milijonov v energetiki se očitno torej šele dobro začenja.