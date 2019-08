Alenka Bratušek: Cesta Godovič–Idrija bo prevozna dva dni pred rokom

Na cesti med Godovičem in Idrijo, ki je glavna prometna žila med osrednjo Slovenijo in idrijsko-cerkljanskim območjem, pod nevarno brežino, s katere so se večkrat sprožile skale, gradijo podporni zid. V času tokratne zapore so izvajali poglobitev ceste za potrebe pilotiranja, gradnjo pilotov ter spodnje povezovalne grede za galerijo.

Od septembra do 29. decembra bodo znova vzpostavili polovično zaporo ceste z enosmernim izmeničnim prometom, občasno pa bodo tudi v tem obdobju kratkotrajne popolne zapore. Gradnjo galerije bodo dokončali prihodnje leto, dela so predvidena med koncem marca in koncem septembra.

Zapora vplivala tudi na okoliške prebivalce in lokalna podjetja

Popolna zapora glavne idrijske prometnice močno vpliva tudi na okoliške prebivalce in lokalna podjetja. Iz Hidrie so pred zaporo sporočili, da v primerjavi z lansko zaporo ni prav nič drugače, razen tega, da letos niso bili več postavljeni pred dejstvo.

"Če smo bili lani postavljeni pred dejstvo, leto nismo bili – dejstvo je samo to, da to morajo narediti," so zapisali in dodali, da so se s pristojnimi pogovarjali in usklajevali, kje in kako bodo potekali obvozi, izpostavili pa so problem kritja škode.