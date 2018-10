Vlada bo odslovila Madžarsko, Kolektor zahteva aneks

Investicijska vrednost drugega tira je sicer ocenjena na 961 milijonov evrov. Če k temu prištejemo še vso dokumentacijo in odkupljena zemljišča v višini 55 milijonov evrov, ta skupaj znaša 1,02 milijarde evrov. Dodatnih 300 do 350 milijonov pa naj bi bil po sicer grobih ocenah še dodaten strošek za dvotirnost.

Nova ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je sicer že večkrat izrazila prepričanje, da je drugi tir možno zgraditi brez Madžarske, a je hkrati trdila, da bi bilo nekorektno pogovore kar prekiniti. Na ministrstvu nam informacij uradno niso potrdili, so pa rekli, da bi bilo v primeru izpada Madžarske "treba s strani države začasno zagotoviti dodaten kapital podjetju 2TDK, ki pa se bo skozi predvidene vire (v obliki uporabnine in taks, glej zakon o drugem tiru) tako ali tako vrnil".

Se pa zapleta med ministrstvom, ki ga vodi Alenka Bratušek, in vodstvom 2TDK, saj naj bi zadnje zavlačevalo pri prevzemu nadzora nad projektom izgradnje drugega tira. Projekt drugi tir je do zdaj v imenu države vodila direkcija za infrastrukturo, ki je objavljala tudi vse razpise. Julija letos je začel veljati zakon o drugem tiru, ki je prestal dve referendumski preizkušnji, a tudi dva meseca po tem, ko je nov zakon začel veljati, projekt še vedno vodi direkcija.

Se je danes glede drugega tira oglasila tudi Levica, ki je trdila, da sta vlada v prejšnji sestavi in 2TDK zavajala glede vključitve Madžarske oz. druge zaledne države v projekt, kar da naj bi bil pogoj za pridobitev evropskih sredstev. V Levici so namreč pridobili pogodbo Slovenije z Evropsko komisijo, iz katere izhaja, da soudeležba ni nujna.

Kolektor CGP zahteva aneks k prvotnemu dogovoru

Na ministrstvu za infrastrukturo so nam danes potrdili, da je izvajalec del Kolektor CGP zahteval dodatna dva milijona evrov za pripravljalna dela za drugi tir. Kot so nam sporočili, "izvajalec del to zahteva zaradi zamude pri začetku del, do katere je prišlo zaradi dveh referendumov". Ministrstvo je njihovo zahtevo zavrnilo oziroma v večini zavrnilo, saj se ne strinjajo glede dolžine zamude. Kolektor namreč želi prej omenjena dva milijona evrov zaradi enoletne zamude, a naj bi se po besedah ministrstva izvajalec "strinjal, da pogodba stopi v veljavo z dnem uveljavitve zakona".

Zakon o izgradnji drugega tira je stopil v veljavo 21. 7. 2018, direkcija za infrastrukturo pa je zahteve dobila 6. 8. 2018, to je 16 dni po uveljavitvi zakona oziroma dneva, ko je pogodba stopila v veljavo. Ministrstvo je zato presodilo, da aneks zaradi referendumskih zamud ni upravičen in se z zahtevo za aneks ni strinjalo.