Alenka Bratušek zaustavila državni prostorski načrt za Maribor?

Po našem včerajšnjem razkritju, da so stroški upravljanja z letališčem v Mariboru višji, kot je obljubljala ministrica Alenka Bratušek, se zdaj slednja zagovarja, da je vse pripravljal direktorat za letalstvo in promet na ministrstvu. Prav tako je vse manj jasno glede statusa državnega prostorskega načrta, ki bi omogočal razvoj in investicije na letališču, saj ministrstvo trdi drugače kot ministrica.

"Treba je jasno povedati, da sem v posnetkih navajala podatke, s katerimi so mi postregli na direktoratu na letalstvo, zato mora dati pojasnila njihov vodja,"je glede višjih stroškov danes komentirala ministrica. Danes smo tako pred kamero dobili tudi začasnega vodjo direktorata za letalski in pomorski promet Damjana Horvata. Ta je rekel, da v začetni fazi niso predvideli stroškov, kot so zavarovanje za stavbo in stroški, ki so nastali s slabim vzdrževanjem stavbe. DPN na ministrstvu za okolje miruje Eden od razlogov, zakaj investitorji niso navdušeni nad letališčem, je dejstvo, da državni prostorski načrti, ki so osnova za gradnjo in razvoj letališča, še niso sprejeti. A danes se je zgodba še zapletla, saj nam je vodja direktorata za letalski in pomorski promet trdil, da DPN za mariborsko letališče nikoli ni bil zaustavljen in da poteka naprej.

V oddaji 24UR ZVEČER so razkrili komunikacijo, da je delo na tem ustavljeno od marca letos, zataknilo pa se je pri potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki ga ministrica Bratuškova ni želela podpisati, in tako ostaja nepotrjena predinvesticijska zasnova, posledično državni prostorski načrt tako ostaja na mrtvi točki. Dokumentacija, s katero razpolagamo, kaže, da so postopki na ministrstvu za okolje bili zaustavljeni "oziroma ta s pridobivanjem ŠV/PIZ s sklepom ministrice za infrastrukturo ne bo nadaljeval z nadaljnjimi aktivnostmi". Nadaljevanje priprave je tako v rokah ministrstva za infrastrukturo. Ministrica je danes na naše vprašanje o prihodnosti letališča dejala, da je pred časom dobila v podpis dokument, ki je predvideval skoraj 600-milijonsko investicijo v Mariboru in tega ni želela podpisati, saj sama ne verjame, da je takšna investicija možna. To naj bi bil ravno ta dokument, ki so ga umaknili marca letos. Kot vidimo v dokumentaciji, so ravno ti dokumenti Mzi ključni, da se lahko priprava DPN-jev sploh nadaljuje. Interesentom, ki bi bili pripravljeni sodelovati na letališču v Mariboru, pa so le sporočili, da priprava ni bila zaustavljena,ta naj bi se nadaljevala oktobra letos, "s prihodom nove zaposlene za to področje". 'Preverite pri letališču' Alenka Bratušek je glede velikosti in uporabnosti letal, ki pristajajo na letališču v Mariboru, povedala: