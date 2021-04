KPK ustavila postopek proti Alenki Bratušek: zadeva je zastarala

Spomnimo. Na sporni julijski seji je Bratuškova samo sebe predlagala za kandidatko, česar pa dolgo ni želela priznati javnosti. Še več, potem ko smo zahtevali izpis seje, je ta nenadoma dobila oznako zaupno. Informacijska pooblaščenka je oktobra istega leta ugotovila, da za to ni utemeljenih razlogov, in vladi, ki jo je takrat že vodil Miro Cerar, naložila, naj magnetogram objavi. Trajalo pa je še skoraj leto in pol, da smo ga tudi zares dobili.

Izkazalo se je, da trditve Bratuškove, češ da jo je predlagala stranka, ne držijo. Sejo je namreč odprla z besedami: "Pred vami je predlog, da RS na moj predlog pošlje v Bruselj tri imena–to so mag. Tanja Fajon, g. Karl Erjavec in mag. Alenka Bratušek." Kljub temu je še naprej vztrajala, da se za ugledno in dobro plačano službo v Bruslju ni predlagala sama: "V Bruselj smo poslali seznam treh imen, ki je bil usklajen s koalicijskimi partnerji, imena so predlagale stranke."Opozarjala je tudi, da magnetogram ni bil objavljen v celoti.