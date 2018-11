Alenka Ermenc na čelo Generalštaba Slovenske vojske

Alenka Ermenc, ki je 23. novembra postala prva slovenska generalka, bo v sredo postala nova načelnica Generalštaba Slovenske vojske. Na tem mestu bo tako zamenjala dosedanjega načelnika generalmajorja Alana Gederja, ki je to funkcijo opravljal od 22. februarja letos. Ermenčeva bo s tem postala verjetno prva ženska na svetu na tako visokem položaju. V vojskah držav članic Nata namreč zagotovo ni pripadnice, ki bi zasedala tako visoko mesto.

Alenka Ermenc je bila donedavnega namestnica načelnika Generalštaba Slovenske vojske, prejšnji teden pa je postala prva slovenska generalka, s tem pa tudi prva Slovenka z generalskim činom. FOTO: Miro Majcen

Alenka Ermenc, ki jo je predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor v petek, 23. novembra – na dan Rudolfa Maistra – s posebnimi vojaškimi častmi iz brigadirke povišal v generalmajorko, bo po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah postala nova načelnica Generalštaba Slovenske vojske. Za to funkcijo jo bo predlagal minister za obrambo Karl Erjavec, predsednik republike Borut Pahor se z imenovanjem strinja, soglasje pa bo vlada sprejela na jutrišnji dopisni seji. Alenka Ermenc je februarja strogo vodila ocenjevanje bataljonske bojne skupine, ki na koncu ni bila pozitivno ocenjena po Natovi metodi CREVAL. Slovenski vojski sicer primanjkuje generalov, primernih za vodenje generalštaba in vsaj dva generala sta v zadnjem času odklonila ponudbe za vodenje Slovenske vojske. Je pa Ermenčeva izkušena, disciplinirana in spoštovana častnica. V Slovenski vojski zaposlena 27 let Alenka Ermenc se je rodila leta 1963 v Ljubljani. Šolala se je doma in v tujini. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in pridobila naziv diplomirane politologinje. Leta 2008 je zaključila šolanje na Kraljevi akademiji v Londonu (Royal College of Defence Studies). Podiplomsko izobraževanje je zaključila leta 2009 na King’s College University of London in pridobila magistrski naziv iz mednarodnih študij.

Ermenčeva je prejemnica številnih priznanj ministrstva za obrambo (Mors), SV, Natove medalje za sodelovanje na mirovnih operacijah in reda za zasluge pro merito Melitensi v stopnji komendatorja z meči. Med priznanji Morsa in SV je dobitnica bronaste medalje generala Maistra z meči, srebrne in zlate medalje generala Maistra, bronaste, srebrne in zlate medalje SV in medalje v službi miru.

Leta 1991 se je pridružila Teritorialni obrambi RS in bila aktivna udeleženka vojne za Slovenijo. V Slovenski vojski je zaposlena 27 let, v svoji vojaški karieri je opravljala poveljniško dolžnost na taktični ravni in štabne dolžnosti na operativni ter strateški ravni vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski. Vodstvene formacijske dolžnosti v SV opravlja od leta 2001. V čin brigadirke je bila povišana 13. maja maja 2011, marca letos pa je bila namesto Alana Gederja imenovana za namestnico načelnika generalštaba. Že takrat je postala prva ženska na tako visokem položaju v Slovenski vojski in širše. Celo v vojskah držav članic Nata namreč po podatkih ministrstva za obrambo ni pripadnice, ki bi zasedala mesto načelnice ali namestnice načelnika generalštaba.

FOTO: Miro Majcen

V začetku meseca pa je vlada podala še soglasje k predlogu za njeno povišanje v čin generalmajorke. "To je edinstven trenutek zanjo, za Slovensko vojsko, za našo nacionalno in državljansko samozavest, za našo domovino in državo," je ob povišanju čina Ermenčevi prejšnji teden izpostavil Pahor, ki je novi generalki ob tem v predsedniški palači ob tem priredil posebno slovesnost z vojaškimi častmi. Ermenčeva se je ob tem – kot veleva vojaški protokolarni ceremonial – preoblekla v jopič s činom generalmajorke, od Pahorja pa je v dar prejela slovensko zastavo.

Odločitev o povišanju v generalski čin je sicer v pristojnosti vrhovnega poveljnika obrambnih sil, soglasje pa poda vlada na predlog pristojnega ministra.

V nagovoru je poudarila, da njeno pot "vodi ljubezen do domovine, očetnjave". "Res, da pot ni vedno lahka, vendar z vztrajnim delom, motiviranostjo in pozitivnim mišljenjem se lahko premaknejo meje nemogočega. Zavedam pa se, da je vojska zmagovita zgolj s kolektivnimi napori in da povprečni nikoli ne zmagajo," je dejala in pri tem poudarila pomen znanja in dela. Pahorju se je zahvalila za zaupanje in povišanje v čin generalmajor.