Alenka Ermenc: Vajeti prevzemam z največjim spoštovanjem do predhodnika

Ermenčeva pa je dejala, da vajeti Generalštaba SV prevzema "z največjim spoštovanjem do mojega predhodnika in tistih, ki so me imenovali."

"Slovensko vojsko nosim v srcu. Ko sem pred kratkim prevzel njeno vodenje, sem ji bil odločen povrniti ugled in urediti status pripadnikov," je ob slovesnosti dejal Geder. Novi generalmajorki Ermenc pa je namenil besede: "Jaz odhajam z dvignjeno glavo in nezlomljeno hrbtenico. Isto želim tebi, ko pride čas."

Ob 14. uri se je začela slovesnost ob primopredaji poslov. Zaigrala je himna, Ermenčeva je pozdravila obrambnega ministra Karla Erjavca in predsednika DZ Dejana Židana . Dozdajšnji načelnik generalmajor Alan Geder je novi načelnici predal tudi bojni prapor Slovenske vojske.

Dozdajšnjega načelnika Generalštaba SV Gederja in njegovo naslednico Ermenc je že dopoldne sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor .

"Danes je zgodovinski dan za Slovensko vojsko. Čaka pa nas velik izziv – vemo, da so varnostne razmere v svetu zelo negotove," pa je ob slovesnosti povedal Erjavec, ki je prepričan, da bosta z novo načelnico generalštaba dobro sodelovala. "Nekdanjemu načelniku generalštaba pa se zahvaljujem za njegovo delo," je še dodal Erjavec.

Alenka Ermenc je v Slovenski vojski zaposlena 27 let, vodstvene formacijske dolžnosti pa opravlja od leta 2001. V čin brigadirke je bila povišana 13. maja 2011, marca letos pa je bila imenovana za namestnico načelnika generalštaba. Pretekli petek je bila povišana v čin generalmajorke, v torek pa jo je vlada imenovala za načelnico.

Ermenčeva ni le prva ženska na čelu Slovenske vojske, temveč je trenutno tudi edina v vseh državah članicah Nata, so potrdili v Natu. V tiskovni službi Nata so sicer poudarili pomen žensk v oboroženih silah. Prav tako sta podporo novi načelnici izrazila predsednik republike Borut Pahor in premier Marjan Šarec.

Dozdajšnji načelnik Geder se tako po devetih mesecih na čelu Slovenske vojske poslavlja s tega položaja. Njegov mandat je bil najkrajši med načelniki, med drugim pa so ga zaznamovali vpoklic rezervistov, nekoliko izboljšana ocena pripravljenosti Slovenske vojske in prizadevanja za izboljšanje gmotnega položaja njenih pripadnic in pripadnikov.