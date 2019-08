Alenka Ermenc: V vojski ni bilo razprtij

V zvezi s kadrovskimi viri je Ermenčeva predstavila aktualno stanje. SV ima trenutno 7113 pripadnikov, od tega 6406 v stalni sestavi in 707 v pogodbeni rezervi. Glede na kadrovski načrt vlade za leto 2019 je skupni primanjkljaj 1341 pripadnikov, od tega 848 v stalni sestavi. Kljub ambicioznem kadrovskim idejam se je število pripadnikov v letošnjem letu celo zmanjšalo in sicer za 276 pripadnikov.

Glede odhodov je sicer še dodala, da je njihovo število v povprečju zadnjih let, pripadniki pa da so zaradi svojih kompetenc in znanj zelo iskani na trgu dela, zato je prestopi v gospodarstvo ne presenečajo. Dodala je, da je plača pripadnikov od časa osamosvojitve iz nekaj nad povprečno plačo, padla na nekaj nad minimalno, zato ni nepričakovano, da pripadniki iščejo druge zaposlitve.

Pomanjkljivosti, ki so se v minulih letih nabirale v vojski, od nikoli dokončane profesionalizacije pa do vsakokratnih zaostankov v njeni modernizaciji, po njenih besedah ni mogoče odpraviti v enem koledarskem letu. Je pa mogoče ob zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev pričakovati obrat trenutnih trendov.

Glede postopkov zoper Miho Škerbinca pravi, da zoper njega teče pregon zaradi njegovih navedb, da pa glede tega ni nobenih sprememb. Dodala je, da v vojski štejejo lastnosti kot so čast, pogum, lojalnost in zaupanje, izpostavila pa je pomen medsebojnega spoštovanja med nadrejenimi in podrejenimi v SV, varovanja zasebnosti, dostojanstva in enakopravnosti.

Dodala je še, da se mora ravnati po pravilih vojaške službe, v katerih je zapisano tudi, da pripadnik ne sme uporabljati službenih informacij za neslužbene namene.

Pri menjavi tiskovnega predstavnika, Simona Koreza je zamenjal Marjan Sirk, je zanikala, da bi šlo za zamenjavo. Dejala je, da je samo ravnala odgovorno in v skladu z "obveznimi usmeritvami" in pravili za starostno upokojitev poskrbela za kontinuirano delo na vrhu oddelka za odnose z javnostmi. Dodala je, da sama ne more čakati na 'zadnjih pet minut'.