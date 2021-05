Alergije in spomladansko čiščenje stanovanja

Alergije so bolezni, ki so v svetovnem merilu na četrtem mestu po številu bolnikov, število prizadetih oseb pa vztrajno narašča. V Evropi hišne pršice predstavljajo glavni vir alergij .

Alergijska reakcija na pršice je odziv imunskega sistema na iztrebke in telesca odmrlih pršic, ki delujejo kot alergeni. Med alergijske reakcije na pršice sodijo:

- alergijski rinitis (zamašen nos),

- konjunktivitis (vnetje oči),

- astma, stiskanje v prsnem košu in sopenje,

- atopijski dermatitis (luskasti, vnetni kožni izpuščaji).

STE VEDELI, DA JE LAHKO DO 2 MILIJONA PRŠIC V ENI VZMETNICI?

Spanje na vzmetnici, v kateri mrgoli pršic , lahko resno vpliva na kakovost življenja in povzroči pri vas ali vašem otroku:

- motnje koncentracije in pozornosti,

- slabo učinkovitost pri delu ali v šoli,

- utrujenost in zaspanost,

- motnje razpoloženja in navsezadnje tudi

- slabšo kakovost družinskega življenja.

Za uspešno preprečevanje teh simptomov je bistvenega pomena, da vzporedno s klasičnim zdravljenjem in/ali imunoterapijo zmanjšate količino pršic v vašem domu. To še posebej velja za vaše vzmetnice.

ZNEBITE SE PRŠIC TER SI POVRNITE ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE.

V ta namen vam Ewopharma predstavlja ExAller® , popolnoma naraven medicinski pripomoček, ki pomaga preprečevati alergijske reakcije na pršice. ExAller® pomaga na inovativen način odstranjevati pršice iz vašega doma, saj vsebuje rastlinske snovi, ki posnemajo feromone, s katerimi se pršice sporazumevajo med seboj. Na ta način ExAller® privablja pršice tudi iz notranjosti vzmetnice.

Uporaba je enostavna: raztopino enakomerno razpršimo po rjuhi in počakamo 1 do 2 uri. Pršice v tem času preidejo iz vzmetnice v rjuho, ki jo nato preprosto operemo v pralnem stroju pri 60 °C in tako odstranimo pršice. Raztopina je brez vonja in ne pušča oljnih madežev.

ExAller® znanstveno dokazano omogoča odstranitev 99 % pršic iz vzmetnic ali drugega oblazinjenega pohištva že po treh nanosih. Na ta način klinično dokazano pomaga pri preprečevanju alergijskih reakcij na pršice in zagotavlja dodatno higieno doma brez agresivnih sestavin.

9 nasvetov za spalnico brez pršic:

1. Spalnico zračite najmanj 15 minut na dan.

2. Vzdržujte temperaturo na 18 °C.

3. Ne dovolite, da se vam v njej kopiči vlaga.

4. Čez dan odgrnite posteljo in jo izpostavite sončni svetlobi.

5. Posteljnino zamenjajte vsak teden in jo operite pri 60 °C.

6. Če je možno, uporabljajte posteljo z letvenim dnom.

7. Uporabljajte sesalnik s HEPA filtrom.

8. Očistite vse površine, kjer bi se lahko zadrževale pršice.

9. Uporabite ExAller in se poslovite od pršic!

*O pršicah in alergiji na pršice se posvetujete z vašim zdravnikom ali farmacevtom.